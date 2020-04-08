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Коронавирус нашли на предприятии «Светлогорск-Химволокно»

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  • 8.04.2020, 21:07
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Коронавирус нашли на предприятии «Светлогорск-Химволокно»

Это предприятие делает материал для медицинских масок.

Коронавирусом заразился 59-летний сотрудник предприятия «Светлогорск-Химволокно», где выпускают материалы для медицинских масок, сообщает «Радыё Свабода».

Его коллеги говорят, что несколько дней назад мужчина почувствовал недомогание, и его положили в больницу. Там сделали тест на коронавирус. 8 апреля стало известно, что он дал положительный результат. Больного отправили в Гомель.

Под надзор медики взяли контакты первого уровня — это девять человек, которые входят в бригаду больного. Место их работы обработали антисептиками. Также врачи наблюдают и за контактами второго уровня.

В администрации предприятия решают, как минимизировать риск распространения вируса, не помешав работе завода. Возможно, часть людей отправят в отпуск.

На предприятии говорят, что остановить производство сейчас не могут, так как спрос на их продукцию резко повысился. На заводе выпускают спанбел и акваспан, из которых делают одноразовые маски, бахилы и халаты.


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