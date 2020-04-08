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Премьер Канады впервые возглавит заседание правительства после почти месяца самоизоляции

  • 8.04.2020, 22:10
Премьер Канады впервые возглавит заседание правительства после почти месяца самоизоляции
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его супруги подтвердили коронавирус.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые возглавит заседание правительства после почти месяца самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джастин Трюдо впервые выйдет на работу и возглавит заседание правительства после того, как с 12 марта находился на самоизоляции и работал дистанционно.

Напомним, канадский премьер самоизолировался после того, как у его супруги Софи Грегуар Трюдо подтвердили коронавирус. 29 марта Софи Трюдо сообщила, что выздоровела.

Трюдо и в дальнейшем будет работать преимущественно из дома, но будет приезжать на самые важные правительственные заседания. Сегодняшнее заседание правительства посвящено следующим шагам по противодействию распространению коронавируса и реагированию на последствия эпидемии для экономики страны.

Джастин Трюдо также выразил надежду, что заседания парламента перейдут в онлайн-режим, чтобы все депутаты могли присутствовать на них.

Сейчас работа парламента в обычном режиме приостановлена. Проводятся только короткие сессии для принятия важнейших решений.


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