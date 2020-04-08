Количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тысяч 2 8.04.2020, 22:37

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Фото: REUTERS / David Ryder

Скончались 13 тысяч человек.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (Мэриленд), который в режиме онлайн следит за распространением болезни.

На момент написания новости в США было 402 923 инфицированных, из них 22,7 тыс. выздоровели, 13 007 скончались.

По информации агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов, максимальное число инфицированных, как и прежде, приходится на штат Нью-Йорк: 140 тыс. случаев заражения, 5489 из которых с летальным исходом (при этом на город Нью-Йорк приходится около 4 тыс. смертей).

На втором месте – штат Нью-Джерси (44,4 тыс. заболевших, 1,2 тыс. умерших). Далее с большим отставанием следуют Мичиган (18,9 тыс. заболевших, 845 умерших), Калифорния (17 623 / 451), Луизиана (16 284 / 582), Флорида (15 456 / 309), Массачусетс (15 202 / 356), Пенсильвания (14 819 / 240), Иллинойс (13 549 / 380). В других штатах зафиксировано менее 10 тыс. случаев инфицирования.

Отметку в 300 тыс. инфицированных США преодолели четыре дня назад – вечером 4 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,46 млн, из них более 315 тыс. выздоровели, более 85 тыс. умерли.