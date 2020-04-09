«Это как будто у вас кусок стекла застрял в горле и легких» 9.04.2020, 7:46

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Пациентка с коронавирусом записала шокирующее видео.

39-летняя Тара Джейн Лэнгстон из Великобритании неделю боролась с коронавирусом дома, думая, что у нее воспаление легких, но на десятый день ее состояние резко ухудшилось и ее забрали в больницу. Она говорит, что ей было очень больно и страшно: она почти не могла дышать. Но больше всего она боялась умереть и никогда не увидеть дочерей, сообщает currenttime.tv.

«Если кто-нибудь хочет рискнуть, пусть просто посмотрит на меня. На десятый день болезнь действительно достигает пика. Я нахожусь в отделении интенсивной терапии, без трубки я не могу дышать. К моменту моей госпитализации я боролась с болезнью дома целую неделю, мое тело было истощено.

Мне было очень страшно, я думала: вдруг мне введут наркоз и я уже больше не проснусь и не увижу, как мои дочери вырастут. Я плакала и рыдала. Когда вы паникуете, дышать становится еще сложнее. Это становится очень болезненно. Я бы описала дыхание при этой болезни так: как будто у вас в горле и легких застрял кусок стекла. Было очень больно. И то, что вы не можете дышать - это очень страшно», - говорит Тара Джейн в своем видео.