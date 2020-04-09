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CNN: Водолазы нашли пропавшего правнука Кеннеди

  • 9.04.2020, 8:23
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CNN: Водолазы нашли пропавшего правнука Кеннеди
МЭЙВ КЕННЕДИ С СЫНОМ
ФОТО: ВВС

Восьмилетний мальчик и его мать плавали на каноэ у берегов штата Мэриленд.

Водолазы обнаружили в Чесапикском заливе тело Гидеона Маккина, правнука американского сенатора Роберта Кеннеди. Об этом 8 апреля сообщил телеканал CNN.

Восьмилетний Гидеон пропал со своей матерью, 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, 2 апреля.

По данным СМИ, Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу. Судно вынесло в открытый залив, далеко от берега, и они не смогли вернуться назад.

Перевернутое каноэ было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.

В субботу, 4 апреля, стало известно, что операция по поиску пропавших прекратилась и они признаны погибшими.

Через два дня полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди у берегов Чесапикского залива.


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