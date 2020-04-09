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Половецкие пляски Путина

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  • 9.04.2020, 9:18
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Половецкие пляски Путина
Александр Невзоров

«Половцы и печенеги» спровоцировали в РФ множество нелепых решений, начиная прямо с 2014 года.

Об этом на радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский журналист Александр Невзоров:

- У нас есть важный очень момент, потому что за время, прошедшее с прошлой среды, дважды прорезался в медийном поле В.В.

Второй раз он прорезался сегодня, вероятно оценив жутковатость своего первого бенефиса. И сегодня, конечно, он исправил все ошибки. Он мастерски напустил туману.

И власть вероятно поняла, наконец, какая огромная дистанция от декларации по телевизору до момента реального раскошеливания. Теперь она намерена этим знанием широко пользоваться и наслаждаться производимым эффектом. Потому что до нее дошло, наконец, что обещать можно все что угодно. И несчастный народ глотает теперь изголодавшийся даже по обещаниям. Он глотает и любые обещания, особенно когда они вприкуску с половцами и с печенегами.

Для тех, кто не знает: половцы и печенеги – это как раз та сволочь, которая спроектировала и изобрела «Сухой Суперджет». Половцы с печенегами спроектировали «Армату», назначили Рогозина, вероятно. И вообще, спровоцировали множество нелепых и дегенеративных решений, начиная прямо с 2014 года – все половцы, мерзавцы, все печенеги.

И вот Владимир Владимирович сегодня устроил такую половецкую пляску, которая, надо сказать, у него получилась, и он накормил этими химически чистыми обещалками с рук народ. Если он в прошлом своем выступлении попробовал себя в таком отвратительном жанре правды, то сегодня он резвился и демонстрировал все возможное многоцветье политического и социального вранья.


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