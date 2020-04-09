«Деньги внес — а машины до сих пор нет» 5 9.04.2020, 9:31

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Как «поставщик» электрокаров обманул белорусов на 95 тысяч рублей.

С введением 140-го указа и отменой растаможки на ввоз электрокаров в страну все больше белорусов поглядывают в сторону «заграничных» машин. Поскольку не все располагают временем, чтобы заниматься покупкой самостоятельно, многие обращаются в специализированные организации за помощью, но не всегда в добросовестные, пишет av.by.

Так, 38-летний житель Гомельской области нашел в интернете объявление с подобным предложением от одной из частных организаций, которая была зарегистрирована в Барановичском районе Брестской области. С представителями фирмы оказался заключен соответствующий договор, а также внесена стопроцентная предоплата за оказание услуг.

Как сообщают в УВД Брестской области, по прошествии длительного времени договорные обязательства не были выполнены, поэтому обманутый покупатель обратился в Барановичский РОВД. Сотрудниками отделения БЭП установлены еще 15 граждан, жителей различных регионов республики, которые тоже пострадали от противоправных действий 32-летнего директора и 36-летнего бухгалтера указанной организации (жителей Гродненской области).

Общий ущерб гражданам составил более 95 000 рублей.