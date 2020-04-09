закрыть
9 апреля 2020, четверг, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Деньги внес — а машины до сих пор нет»

5
  • 9.04.2020, 9:31
  • 2,150
«Деньги внес — а машины до сих пор нет»

Как «поставщик» электрокаров обманул белорусов на 95 тысяч рублей.

С введением 140-го указа и отменой растаможки на ввоз электрокаров в страну все больше белорусов поглядывают в сторону «заграничных» машин. Поскольку не все располагают временем, чтобы заниматься покупкой самостоятельно, многие обращаются в специализированные организации за помощью, но не всегда в добросовестные, пишет av.by.

Так, 38-летний житель Гомельской области нашел в интернете объявление с подобным предложением от одной из частных организаций, которая была зарегистрирована в Барановичском районе Брестской области. С представителями фирмы оказался заключен соответствующий договор, а также внесена стопроцентная предоплата за оказание услуг.

Как сообщают в УВД Брестской области, по прошествии длительного времени договорные обязательства не были выполнены, поэтому обманутый покупатель обратился в Барановичский РОВД. Сотрудниками отделения БЭП установлены еще 15 граждан, жителей различных регионов республики, которые тоже пострадали от противоправных действий 32-летнего директора и 36-летнего бухгалтера указанной организации (жителей Гродненской области).

Общий ущерб гражданам составил более 95 000 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин