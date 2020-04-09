Минчанин с подозрением на коронавирус: Как лечат в госпитале? Ничего не дают 6 9.04.2020, 9:43

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Житель микрорайона Сухарево рассказал о том, что происходит в Госпитале ветеранов ВОВ в Боровлянах.

Вчера телеграмм-канал «Баста» опубликовал фото из микрорайона Сухарево в Минске, на котором видно, как врачи забирают человека с подозрением на коронавирус. Оказалось, что это был 32-летний житель столицы Артем Пивцевич. Сейчас он находится в Госпитале ветеранов Великой отечественной войны в Боровлянах. Он связался с журналистами канала и рассказал подробности:

- Живем вместе: отец, мама, я с женой, два ребенка. Одному почти два года будет в апреле, второму два месяца с мелочью.

Мать работает в Больнице скорой медицинской помощи медсестрой. У них там лежала женщина какая-то, сначала был тест отрицательный. Лежала она почти месяц. Второй тест был положительный, за этот месяц успела заразить много людей. Врач лечащий заболел, моя мама, раздатчица, санитарки, медсестры.

Маму положили в «инфекционку», там тоже делали тест, оказался положительным. Отца положили в 6-ю больницу. Нас с женой и детьми на самоизоляцию отправили, тоже взяли тесты. Вчера позвонили, сказали, что отрицательный, но у меня вчера начала голова болеть, температура поднялась, вызвали «скорую», забрали в госпиталь ветеранов.

- Жена с детьми осталась дома?

- Да, остались уже одни. Состояние сейчас хорошее, не жалуются. Дай бог, чтобы все с ними было хорошо.

- Расскажите пожалуйста, какие условия в госпитале.

- Четырехместная палата, два человека, положили тех, кто был с отрицательным первым тестом, как я понял. Остальные палаты заполнены, это на четвертом этаже. Разрешают выходить в коридор, в туалет, только маску одевать обязательно, на балкон.

- Как лечат?

- Пока ничего не дают. Попросил парацетамол - от головной боли, дали. Больше ничего, пока результатов тестов не будет. Знаю, что лечат этим экспериментальным от малярии, антибиотики какие-то колют.

- Спасибо. Скорейшего выздоровления!

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