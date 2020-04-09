закрыть
9 апреля 2020, четверг, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Почувствуйте разницу: цены на лимоны и имбирь в Минске и Вильнюсе

6
  • 9.04.2020, 10:11
  • 2,990
Почувствуйте разницу: цены на лимоны и имбирь в Минске и Вильнюсе

Цифры на ценниках отличаются в разы.

В последние недели в Беларуси резко подорожали лимоны и имбирь, пишет «Салiдарнасць». Стоимость выросла в 2-3 раза. Дело дошло до того, что 7 апреля Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на них:

– Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь.

Тем не менее, накануне в белорусских магазинах ценники оставались прежними. В некоторых местах лимоны можно было купить дешевле – по 8.99 рублей, при том, что во многих магазинах на ценнике чаще значится сумма, ближе к 11 рублям.

Итак, Беларусь. Лимоны по 8.99 рублей (в эквиваленте примерно 3,25 евро).

Имбирь по 29.99 рублей (в эквиваленте примерно 10,8 евро).

Тем временем в Литве, которая уже несколько недель закрыта на карантин (продлен до 27 апреля) – в сети супермаркетов Maxima:

Лимон – 1.39 евро за килограмм, имбирь – 5.99. То есть, примерно в два раза дешевле самых дешевых белорусских аналогов.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин