Почувствуйте разницу: цены на лимоны и имбирь в Минске и Вильнюсе 6 9.04.2020, 10:11

2,990

Цифры на ценниках отличаются в разы.

В последние недели в Беларуси резко подорожали лимоны и имбирь, пишет «Салiдарнасць». Стоимость выросла в 2-3 раза. Дело дошло до того, что 7 апреля Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на них:

– Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь.

Тем не менее, накануне в белорусских магазинах ценники оставались прежними. В некоторых местах лимоны можно было купить дешевле – по 8.99 рублей, при том, что во многих магазинах на ценнике чаще значится сумма, ближе к 11 рублям.

Итак, Беларусь. Лимоны по 8.99 рублей (в эквиваленте примерно 3,25 евро).

Имбирь по 29.99 рублей (в эквиваленте примерно 10,8 евро).

Тем временем в Литве, которая уже несколько недель закрыта на карантин (продлен до 27 апреля) – в сети супермаркетов Maxima:

Лимон – 1.39 евро за килограмм, имбирь – 5.99. То есть, примерно в два раза дешевле самых дешевых белорусских аналогов.