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WSJ: Саудовская Аравия скупила акций четырех нефтекомпаний на $1 миллиард

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  • 9.04.2020, 10:14
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WSJ: Саудовская Аравия скупила акций четырех нефтекомпаний на $1 миллиард

Эта стратегия Эр-Рияда может продолжиться.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок (перевод — РБК).

По данным источников, за последние несколько недель фонд успел скупить «недооцененные на рынке акции» норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.

По информации издания, в период с 30 марта по 6 апреля фонд приобрел около 14,5 млн акций Equinor на сумму $200 млн, таким образом став 12-м по величине акционером этого предприятия. После завершения сделки доля PIF в Equinor составляет 3,40%.

Источники WSJ не уточнили, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total — 1,87%, а в Eni — 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных ценных бумаг оценивается в $1 млрд.

Как отмечает газета, с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell — 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел на 52%.

Представители Equinor, Royal Dutch Shell и Eni отказались прокомментировать изданию массовую скупку акций со стороны фонда. PIF и Total на момент публикации не ответили на запрос WSJ.


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