Офис Зеленского: Освобождение украинских пленных должно пройти до Пасхи 9.04.2020, 10:31

Архивное фото Reuters

Украинская сторона озвучила даты обменного процесса.

Обмен удерживаемыми лицами пройдет до 19 апреля, сообщил 8 апреля Офис президента Украины, пишет gordonua.com.

«Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи», – сказано в сообщении.

Украинская сторона в ТКГ инициировала проведение непрерывного минского переговорного процесса в формате видеоконференции, отметили в Офисе президента.

«Украина стремится повысить результативность заседаний трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе», – заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

31 марта он говорил, что обмен может начаться в ближайшие недели.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». Это произошло у КПВВ «Майорское» в Донецкой области вскоре после встречи «Нормандской четверки» в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки «ЛДНР» заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.