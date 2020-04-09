Диетологи рассказали о пользе рисовой каши для организма 9.04.2020, 10:40

Рис — прекрасный продукт для тех, кто хочет похудеть.

Диетологи время от времени вспоминают о чудодейственном эффекте риса и рекомендуют попробовать рисовую диету. Якобы такой режим питания поможет сбросить лишний вес, нормализовать обмен веществ, восстановить пищеварительную систему и даже вывести токсины из организма, пишет Newsyou.

Эксперты рекомендуют «посидеть» на рисовой диете несколько недель после длинных застолий. Именно на праздниках люди набирают максимальное количество токсинов и других вредных веществ, которые потом выводятся на протяжении всего года, а могут и вовсе не выводиться. Всего две недели питания рисом и последствия длительных застолий будут нейтрализованы.

Медики предупреждают, что рисовую диету, как и другие пищевые ограничения, можно применять только людям, которые не имеют проблем с пищеварением. Одним только рисом часто питаются модели, которые знают, что на 100 грамм этой крупы содержится всего 110 калорий.