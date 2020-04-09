Количество зараженных коронавирусом. Версия белорусского Минздрава
- 9.04.2020, 10:49
Специалисты считают, что эти цифры серьезно занижены.
В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.
«На стационарном лечении находятся 1331 человек. После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались», - говорится в сводке Минздрава.
Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.