Количество зараженных коронавирусом. Версия белорусского Минздрава 9.04.2020, 10:49

Специалисты считают, что эти цифры серьезно занижены.

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.

«На стационарном лечении находятся 1331 человек. После лечения выздоровели 139 человек. 16 человек с коронавирусом скончались», - говорится в сводке Минздрава.

Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.