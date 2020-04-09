В ЕС призвали продлить запрет передвижения в Шенгенской зоне до 15 мая 9.04.2020, 12:06

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С таким предложением выступила Еврокомиссия.

Исполнительный орган Европейского Союза, Европейская комиссия призвала государства-члены продлить запрет на поездки без веских причин внутри Шенгенской зоны до 15 мая, чтобы замедлить эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Шинаса.

«Все государства-члены успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса», — заявил он.

Шинас добавил, что ограничения на поездки без уважительных причин из третьих стран в ЕС дополнили эти меры на внешних границах ЕС.

Запрет на въезд в зону ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию был принят в середине марта сроком на месяц.

Ограничения не затрагивают граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов семей граждан ЕС, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения, тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах и тому подобное.