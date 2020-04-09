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«За 23 года не видела ничего подобного»: видео с передовой борьбы с COVID-19

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  • 9.04.2020, 12:34
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«За 23 года не видела ничего подобного»: видео с передовой борьбы с COVID-19
Фото: Reuters

Один день из жизни реанимации лондонской больницы.

Отделения больницы Университетского колледжа Лондона переоборудовали под палаты для больных коронавирусной инфекцией. Многие пациенты в тяжелом состоянии.

Съемочная группа BBC провела один день в реанимационном отделении этой больницы.

«Мы не сможем справиться с большим наплывом больных коронавирусом, просто не сможем», - говорит врач на видео.

Все пациенты из его отделения - в критическом состоянии. Каждый день в это битве есть победители и погибшие.

«Я работаю в реанимации уже почти 23 года и никогда не видела ничего подобного, даже после лондонских терактов, никогда не видела такого быстрого и интенсивного развития болезни», - говорит другая врач.

«Теперь я понимаю, как был наивен, думая, что нашими пациентами будут только пожилые люди. Здесь у нас пациенты от 40 до 70 лет. У многих из них - высокое давление, диабет или заболевания органов дыхания. Но некоторые - молодые люди в хорошей форме», - говорит еще один доктор.

7 апреля в Великобритании был зафиксирован резкий скачок числа заболевших и умерших от COVID-19.

Новый суточный антирекорд смертности составил 938 человек.

Всего в Соединенном Королевстве выявлено 60 733 заболевших (восьмое место в мире), скончалось 7097 человек (четвертое место в мире).


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