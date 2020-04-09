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Половцы вместо лебедей

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  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 9.04.2020, 13:10
  • 3,228
Половцы вместо лебедей
А. Бородин «Половецкие пляски»

Россия окончательно вступила в эпоху позднебрежневской деменции.

Владимир Владимирович своими вчерашними кривыми заимствованиями из известной речи адвоката Федора Плевако (причем уже во второй раз обрушил на Рунет новую волну мемов и фотожаб.

В 2010 году на совещании по борьбе с лесными пожарами он поминал недобрым словом также "псов-рыцарей" из Тевтонского ордена (удивительно, что вчера без них обошлось) и Великую Отечественную войну.

В оригинальной речи Плевако, помимо половцев, были еще татары, поляки и наполеоновская армия. Но, видимо, Путин и его спичрайтеры (если их еще не расстреляли) решили оставить их про запас, до следующего ремейка.

Мало ли с чем президенту бороться придется до 2036 года? Если Россия, конечно, выдержит к тому времени такую "Его борьбу".

Тогда слова Путина не породили столько "жаб" и мемов. Пожары, в отличие от коронавируса касались не всех. Да и времена были относительно "тучными".

Сейчас все по-другому. "Самоизолированный" и беднеющий народ быстро закипает, поняв, что вместо помощи и денег Путин и дальше будет кормить его штрафами, безработицей и идиотскими речами. С последними он и правда слишком зачастил и стал повторяться. Так что мы еще услышим и повторы про Ленина, и что-нибудь новенькое про каких-нибудь "неразумных хазар".

Страна окончательно вступила в эпоху позднебрежневской деменции Путина. Разве что жанр советского кухонного анекдота сейчас почти вытеснен форматом интернет-мемов и фото/видеожаб.

Но все "это приходящее, а музыка вечна!" Как вечен и негласный исторический закон, согласно которому, политическая деградация любого режима неминуемо заканчивается самовырождением, гниение и крахом. Различия лишь в нюансах.

И было бы символично, если бы вместо танца маленьких лебедей из балета Чайковского "Лебединое озеро" нашего пожилого "танцора диско" усадили бы посмотреть "Половецкие пляски" (фрагмент 2-го действия оперы Бородина "Князь Игорь"). Можно и только его одного. Мы и сами посмотрим. Кто и когда хочет.

Да прямо сейчас! Заодно помечтаем. "Улета-а-ай, ВладимВлади-и-мыч".

Главное не останавливаться на одних мечтах. И на, пусть и очень остроумных "жабах", твиттах и "мемасиках", которые, безусловно, помогают не задохнуться и не свихнуться в путинской духоте, но в которые зачастую, как в свисток, уходит пар из под котла. Вместо того, чтобы выводить его в оффлайн.

Это форточка. А пора открывать дверь.

Телеграмм-канал «Серпом По»


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