Пять ракет попали в американскую авиабазу в Афганистане 9.04.2020, 13:18

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Ответственность за обстрел взяло на себя «Исламское государство».

Пять ракет попали в крупную американскую авиабазу в Афганистане в четверг, обошлось без жертв.

Об этом сообщает Reuters (перевод - eurointegration.com.ua).

Нападение произошло через несколько недель после того, как боевики движения "Талибан" и Соединенные Штаты достигли соглашения о выводе возглавляемых США международных войск в обмен на гарантии безопасности движению "Талибан". Боевики "Исламского государства" не были включены в этот пакт.

"Сегодня рано утром по авиабазе Баграм было выпущено пять ракет", - говорится в заявлении возглавляемой НАТО миссии "Решительная поддержка".

"Исламское государство" заявило, что этот обстрел совершили ее боевики.

Афганский филиал "Исламского государства", известный как "Исламское государство Хорасан", впервые появился в восточном Афганистане в 2014 году и с тех пор распространился на другие районы, особенно на север.

Американские военные оценивают его численность в 2000 бойцов. По оценкам некоторых афганских чиновников, это число выше.

Боевики ИГИЛ, которые борются с иностранными и афганскими правительственными войсками, а также с талибами, совершили несколько самых смертоносных нападений в городских центрах Афганистана за последние годы.