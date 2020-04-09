«Отец дышит кислородом, голос охрип» 4 9.04.2020, 13:26

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Муж умершей от коронавируса минчанки Ольги Деревянко также лежит в больнице с COVID-19.

У 65-летнего Евгения Деревянко, мужа одной из первых известных по имени жертв коронавируса в Минске Ольги Деревянко, также подтвердили COVID-19. Об этом «Радыё Свабода» сообщил сын Николай.

«Он дышит кислородом; как и у всех, состояние средней тяжести. Его перевели уже в 6-ю больницу. Надеемся, что он поправится, кислорода ему хватает, он довольно сильный и без хронических заболеваний. Перед этим он звонил, его голос охрип. Пока стараемся его не беспокоить. Будем надеяться на лучшее », - сказал Николай.

Евгений Деревянко работает концертмейстером в Университете культуры и искусств. Он попал в 1-ю клинику как контакт первого уровня, ждал там результатов своего теста на коронавирус.

Его жена Ольга, у которой тест дал положительный результат, умерла.

О том, что жена заразилась коронавирусом, стало известно после ее смерти. У нее были также проблемы с сердечно-сосудистой системой и сахарный диабет.

Как могла заразиться коронавирусом жена, Евгений Деревянко не знает, потому что никто из них никуда не ездил, перед этим жена только сходила за рецептами в поликлинику.