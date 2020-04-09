«Потеряли много времени из-за теста»: заразившаяся коронавирусом минчанка рассказала о смерти отца 5 9.04.2020, 14:06

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Юрий Осипов

Болезнь Юрия Осипова началась внезапно.

Анна Осипова находится в Минской инфекционной больнице со своей матерью уже больше недели. 4 апреля ее отец, 69-летний Юрий Осипов, умер в той же больнице. Женщины говорят, что заразились коронавирусом от него. Первоначально болезнь напоминала простуду, но через несколько дней у Юрия развилась тяжелая форма пневмонии. Анна убеждена, что если бы инфекция диагностировали во время и сделали тест, отец мог бы еще жить, пишет сайт телеканала «Белсат».

Юрию Осипову было 69 лет, инженер по образованию до пенсии работал в Национально банке. Мужчина не пил и не курил, когда-то много занимался спортом, но из-за возраста и проблем с сердцем делал это реже. По словам Анны, болезнь началась внезапно. Минчанин никуда не выходил, только на прогулку в парк и в аптеку.

«У папы не было простуды, но внезапно заболело горло. Вызвали одного врача, он сказал, что вируса нет. На следующий день пришел другой, сказал, что у него ларингит, и прописал лекарства. Мы тогда с мамой тоже уже заболели. Какой ларингит у трех человек, если это не инфекционное заболевание?»

Анна сама пошла в поликлинику № 3, чтобы сдать тест на COIVD-19. Женщина работает в туристической индустрии: у нее много контактов с иностранцами, она часто в посольствах. На тот момент у ее родителей взяли мазок на наличие коронавируса, но результаты еще не пришли.

«Я едва добралась до поликлиники. У меня астма, я очень просила пройти обследование, потому что потом могло быть поздно. Мне отказали, потому что я не выезжала за границу: мол, причин нет, и для каждого теста нужно писать объяснительную».

Антибиотики Юрию не помогли, развилась пневмония, и через пару дней его доставили в больницу № 10. На следующий день стало известно, что тест на коронавирус был положительным. Мужчину доставили в инфекционную больницу, туда же забрали его жену. Анна отмечает, что рентген не показывает коронавирусную пневмонию, ее видно только во время компьютерной томографии.

«Рентген моей мамы ничего не показал. После госпитализации моих родителей меня тоже положили в «инфекционку». Доктор, которая проводила осмотр, удивлялась, что я кашляю, а мои легкие чистые. Позже мне сделали компьютерную томографию. Мы потеряли так много времени! Тест сделать невозможно: человека госпитализируют, когда он уже в очень тяжелом состоянии. Если бы папа сразу попал в инфекционную больницу, он, возможно, еще бы жил. Страшно подумать, сколько людей может умереть только потому, что у нас не вводят карантин».

Анна отмечает, что у всех членов семьи были разные симптомы: у отца был насморк и опухшие глаза, а у матери – чистый нос, но очень сильный удушающий кашель.

«Вы должны обратить внимание на свое состояние и немедленно обратиться к врачу. Цинично говорить, что зараженные коронавирусом сами в этом виноваты. У меня бронхиальная астма, у моей мамы была онкология. У нас такая экология, у всех есть проблемы. У каждого после шестидесяти лет есть хронические болезни и недуги».

Сейчас Анна и ее мама в двухместной палате. Пока рано говорить о выздоровлении. Сильный кашель не отступает, температура держится на уровне 38 градусов. Женщины согласились на лечение экспериментальными препаратами от малярии. Анна благодарна врачам столичной инфекционной больницы. Она говорит, что они борются за жизнь каждого пациента.

«Понятно, что наши врачи оказались в такой ситуации впервые. Экспериментальные препараты пробуют, у каждого индивидуальный подход. Медсестры постоянно с нами, приходят проверять наше самочувствие даже ночью».

По словам собеседницы, в ночь, когда она поступила в больницу, в приемной была очередь, поэтому Анна не верит в официальные цифры числа больных. Ее отца кремировали 4 апреля. Друзья Юрия Осипова помогли с похоронами. Родственники еще не получили свидетельства о смерти.