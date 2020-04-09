Нефть отказывается «дружить» с Кремлем 2 Николай Семена, «Крым.Реалии»

9.04.2020, 14:14

3,913

Россияне к таким изменениям не готовы.

Экстренные переговоры стран-членов ОПЕК с Россией (ОПЕК+) о возможном сокращении добычи нефти из-за катастрофического падения цены на биржах, которые должны были состояться 6 апреля, как сообщили ТАСС, а вслед за ним и Дмитрий Песков, перенесены на четверг 9 апреля. Путин, не выполнивший ранее решение ОПЕК+ о снижении добычи, но обвинивший в этом Саудовскую Аравию, надеется, что к тому времени странам ОПЕК, России, а также США, участие которой еще не гарантировано, но на него очень надеется Россия, удастся уладить противоречия, что очень сомнительно.

Нефтяные интриги Кремля

Надеясь на успех переговоров, Владимир Путин провел совещание с нефтяниками, на котором пошел на попятную и уже выразил согласие на сокращение добычи даже до 10 млн баррелей в день. Однако, президент США Дональд Трамп заявил, что он отказывается сокращать добычу и может ввести пошлины на импорт российской нефти. Неизвестна пока и позиция других стран-членов ОПЕК, но, несомненно, они понимают, что виновник ситуации никто иной, как сама Россия, а потому уступать ей, скорее всего, не входит в их планы.

Россия на мировом рынке нефти столкнулась с совершенно новой для нее ситуацией

Таким образом, Россия на мировом рынке нефти столкнулась с совершенно новой для нее ситуацией. Ни для кого в мире не осталось секретом, что, возможно, главным виновником ударов дронами по наиболее крупному нефтекомплексу Абкайк Саудовской Аравии были вовсе не террористы из Йемена, взявшие на себя ответственность за теракт, а Россия, поскольку дроны наводились на объекты с помощью российской спутниковой системы навигации. Таким образом Россия, видимо, стремилась подбросить Ближнему Востоку новый конфликт, но Иран и Саудовская Аравия поняли, что к чему.

Нефть подскочила в цене приблизительно на 20%, но потери экспорта быстро восполнили США и Россия, и цены вернулись к прежним показателям. Война не началась, как ожидали в Москве, но в отместку Саудовская Аравия вместо сокращения добычи стала откровенно демпинговать, предлагая скидку на свою нефть по 10 долларов с барреля. Цены упали на нефть марки Brent до 30,9 долларов за баррель, а российская нефть Urals была оценена в 10,5 долларов за баррель и стала убыточна, поскольку ее себестоимость для поставщиков составляет 25 долларов.

И теперь ни страны ОПЕК, ни США не намерены уступать интересам Кремля и предложениям о снижении добычи. Таким образом, фактически началось «экономико-финансовое принуждение России к миру», о необходимости которого заявляют эксперты Центра глобалистики «Стратегия ХХI» в книге «Гибрессия России». Цель его – сократить финансовые поступления в бюджет России от продажи нефти настолько, чтобы принудить Кремль отказаться от финансирования гонки вооружений и военных операций в Украине, в Сирии и по всему миру.

Поэтому такое снижение цены нефти откровенно срывает планы Кремля иметь деньги для дальнейших вооружений и ведения войны. Россия закладывала в бюджет 2020 года цену нефти по 42,4 доллара, но падение цены только в марте сократило поступления на 22 млрд рублей, а в расчете на год сокращение поступлений могло достигнуть 3-4 трлн рублей. Перед Москвой встал вопрос – чем воевать? Это и заставило президента России Владимира Путина вести переговоры с Саудовской Аравией и звонить Дональду Трампу.

Как нефть «воюет» с Путиным

Россия – это страна, полностью зависимая от экспорта нефти, газа и другого сырья. Она не может прекратить экспортировать нефть и газ, ибо ей не за что будет жить. И несмотря на периодические старания правительству не удается избавиться от этой зависимости, хотя в ХХI веке уже даже Китай перестал так катастрофически зависеть от вывоза сырья и экспортирует все больше высокотехнологичной продукции. В то же время в России Путин все время нарывается на «войну» нефти против него, и это результат его экспансионистской политики.

Так, вскоре после аннексии Крыма, в июне-декабре 2014 года состоялось падение цены на нефть марки Brent со 112,6 доллара за баррель до 49,7 доллара. Это период активного наращивания экспорта сланцевой нефти со стороны США. Они быстро опередили Россию и Саудовскую Аравию, нарастив суточную добычу до 13 млн баррелей в сутки. В начале 2016 года цена нефти опять упала до 34 долларов за баррель, но к сентябрю 2018 года медленно поднялась до 83 долларов, однако вместо ожидаемого роста опять начала снижаться.

Чтобы остановить дальнейшее падение своей выручки Кремль добился заключения соглашения со странами ОПЕК о квотировании добычи, и ограничения поставок нефти на экспорт. Это формирование и получило название ОПЕК+. Но теперь и оно практически лопнуло. И Россия опять втянута в ценовую войну, которую сама же, по сути, и затеяла, но теперь уже с очень призрачными перспективами на успех. Нет сомнения, что если Трамп и ОПЕК и пожалеют Кремль, то это перемирие продлится не долго, и тенденция к падению цены нефти все равно останется еще на длительное время.

Пострадавшими будут россияне и жители Крыма

Как полагают эксперты Рейтингового агентства АКРА, а также экономисты Альфа-банка, в этот раз реальные доходы россиян рухнут сильнее, чем после 2014 года. По их подсчетам, падение реальных доходов граждан, а значит, в том числе и крымчан, превысит 5% и ухудшение их состояний почувствуется уже в мае. Рецессия в экономике, связанная с падением цен на нефть, а главное с потерями от борьбы с коронавирусом, по мнению АКРА, вызовет стагнацию заработной платы в сочетании с ростом потребительских цен.

Сократятся и номинальные доходы из-за роста безработицы, сокращений зарплат, неоплачиваемых отпусков и простоев. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, главный спад будет наблюдаться по итогам второго и третьего кварталов, основной удар примут зарплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Безработица к концу года будет выше 10%. Уже сегодня примерно 20% компаний, по итогам мартовского опроса, сообщили о намерении сократить зарплаты сотрудникам.

«Россияне к таким изменениям не готовы, пишет «The bell», как показало исследование НТЦ «Перспектива» по заказу «Росгосстрах Жизни» и банка «Открытие», большинство россиян (63,5%) не имеют никаких накоплений на случай кризиса, а накопления большинства тех, у кого они есть, позволят прожить не более полугода».

Рецессия сильно ударит по России, но Кремль едва ли откажется от своих намерений поддерживать свои войска и своих сателлитов в так называемых «ДНР» и «ЛНР», поскольку именно на них сейчас сосредоточены его экспансионистские планы относительно Украины. Не имеет намерений, судя по всему, он отказываться и от разработки новых видов оружия, ведь это бы привело к еще большему отставанию его силового блока от США и стран НАТО.

Зато Крым, видно по всему, Россия уже считает «отрезанным ломтем» от Украины, поэтому с помощью ему можно будет и повременить. В Крыму уже готовятся к сокращению финансирования многих проектов по ФЦП, хотя и будут об этом молчать, более того, станут убеждать крымчан по телевидению о новых успехах. Падение курса рубля, как полагают, до 85-90 рублей за доллар, а, возможно и преодоление психологического рубежа в 100 рублей, уже привело к росту цен на потребительском рынке, и этот рост продолжается.

Конечно, крымское правительство будет заявлять о борьбе с ростом цен, однако еще ни разу так не было, чтобы ему хоть раз удалось остановить рост стоимости товаров. Поэтому новые маневры Кремля на нефтяном рынке в сочетании с потерями от коронавируса приведут к закрытию кампаний мелкого и среднего бизнеса, к сокращению зарплат, расширению безработицы и обесцениванию и без того малых пенсий. Жить в Крыму станет еще труднее.

Для оправдания своей вины, как всегда, пропаганда будет искать внешнего врага. Найдут его в образе США и Украины. Возможно, к тому времени президент Зеленский или премьер-министр, или какой-нибудь депутат что-то не то скажет, и тут же кто-нибудь из записных крымских агитаторов-пропагандистов по всем каналам начнет убеждать крымчан, что это Украина виновата в их бедности и всех несчастьях. Но поверят ли в это крымчане на этот раз, очень сомнительно.

Николай Семена, «Крым.Реалии»