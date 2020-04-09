Минчанка с «пневмонией» рассказала, как коронавирус «косит» деревню с ее родственниками 6 9.04.2020, 14:25

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Сначала заболела одна бабушка, а потом эпидемия разыгралась не на шутку.

Телеграмм-канал «Баста» написал о минчанке Анастасии, которую госпитализировали с диагнозом «внебольничная пневмония» в Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии. Она до сих пор находится там, хотя диагноз Covid-19 у нее не подтвержден. Анастасия рассказала журналистам о ситуации в РНПЦ пульмонологии и фтизиатории, а также в Солигорском районе, где живут ее родственники.

- Я заболела еще в феврале, сейчас лежу в РНПЦ, во фтизиатрии с пневмонией, тесты на коронавирус у меня отрицательные, - говорит Анастасия. - Я себя чувствую здоровой на данный момент.

Моя мама живет в деревне Поварчицы в Солигорском районе, она тоже сильно заболела. Ей сказали, что ангина. Еле упросила сделать снимок. Мама была в поликлинике Старобина.

Полежав тут в больнице, я выяснила, что эти вирусные пневмонии на снимке не видны зачастую, и только КТ может их выявить, а его делают очень редко. В деревне там так и никому и не сделали. Там, в деревне, приезжает автолавка по определенным дням, в определенное время, все пересекаются, магазина нет.

Сначала заболела одна бабушка, а потом пошло-поехало.

У меня очень много родственников там, но слава Богу, пока все дома, в больнице никого нет. Но вот у шести человек - подтвержденный короновирус, обрабатывали дом, всю семью забрали. Естественно, всем жителям тесты делать не будут, маме так и не предложили.

Там еще забрали деда и дочку с пневмонией. Тесты у них отрицательные, живут около той первой бабушки. Дочка к ней ходила присматривать, потом дальше все разносила. Всех заболевших везут сразу в Солигорск.

В больнице Солигорска отделение пульмонологии уже в феврале было полным. Лежали там с пневмонией мамина подруга и родственник дальний. И там даже не слышали, что в деревне рядом коронавирус.

Самая засада в регионах будет, там контакты второго уровня ходят на работу и их не проверяют, пока те не заболеют.

За маму переживаю. Фельдшер маму просила никому не рассказывать. Все все скрывают. Мне кажется, такая ситуация во всех регионах у нас.