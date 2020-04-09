Владимир Зеленский: Пик заболеваемости в Украине еще впереди 9.04.2020, 14:25

1,163

Большинство украинцев поддерживает карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев поддерживают карантин, но пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

Об этом Зеленский заявил на совещании по борьбе с коронавирусом на котором, в частности, обсуждалась подготовка к празднованию Пасхи, пишет «Новое время».

Как отметил президент, 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Опрос: большинство украинцев поддержали продление карантина, мнения об эффективности властей разделились

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности», — сказал Зеленский.

По состоянию на 9 апреля в Киеве число подтвержденных случае зараженния коронавирусом составило 355, за сутки выявили 41 новый случай, 26 из них — в Киево-Печерской Лавре.

В Украине зафиксировано 224 новых случая заражения коронавирусом, в целом подтверждено 1892 случая инфицирования. 45 пациентов выздоровели, 57 умерли от осложнений.

Согласно прогнозу Минздрава, пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 14−15 апреля.