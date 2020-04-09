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Владимир Зеленский: Пик заболеваемости в Украине еще впереди

  • 9.04.2020, 14:25
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Владимир Зеленский: Пик заболеваемости в Украине еще впереди

Большинство украинцев поддерживает карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев поддерживают карантин, но пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

Об этом Зеленский заявил на совещании по борьбе с коронавирусом на котором, в частности, обсуждалась подготовка к празднованию Пасхи, пишет «Новое время».

Как отметил президент, 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Опрос: большинство украинцев поддержали продление карантина, мнения об эффективности властей разделились

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности», — сказал Зеленский.

По состоянию на 9 апреля в Киеве число подтвержденных случае зараженния коронавирусом составило 355, за сутки выявили 41 новый случай, 26 из них — в Киево-Печерской Лавре.

В Украине зафиксировано 224 новых случая заражения коронавирусом, в целом подтверждено 1892 случая инфицирования. 45 пациентов выздоровели, 57 умерли от осложнений.

Согласно прогнозу Минздрава, пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 14−15 апреля.


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