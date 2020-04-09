В Гомеле в «тунеядцы» записали ученого 1 9.04.2020, 14:41

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Николай Новиков

Фото: Леонид Судаленко

Ученый-экономист Николай Новиков решил начать судебный процесс против властей.

9 апреля комиссия по содействии занятости населения администрации Советского района Гомеля известила жителя района Николая Новикова об отсутствии данных о его участии в экономике. Гомельчанину предлагается предоставить эти сведения либо сообщить о наличии у его «трудной жизненой ситуации», пишет «Гомельская весна».

В противном случае, предупреждают его, с 1 мая текущего года услуга ЖКХ по газаснабжению будет начислятся по тарифам «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание».

Николай Новиков является собственником жилого дома в Гомеле и потребляет такую услугу ЖКХ как газоснабжение, которое в частных домах, как известно, обеспечивает и отопление и горячую воду.

57-летний гомельчанин закончил аспирантуру, является ученым, долгое время занимался преподавательской работой, до увольнения преподавал экономику в торгово-экономическом университете. Он также является активистом Объединенной гражданской партии, принимал неоднократно участие в выборах. После окончания трудового контракта университет прекратил с ним трудовые отношения, а найти в Гомеле другую работу, соответствующую его подготовке, оказалось не просто.

Ученый-экономист, которого власть определила в тунеядцы, заявляет, что каждый гражданин, вне зависимости от его занятости, является потребителем товаров и услуг, а следовательно участвует в экономике, уплачивая прямые и косвенные налоги. И он это готов доказывать, если понадобится в суде.

«А пока я направил в комиссию заявление об отсутствии на рынке труда конкурентно способных вакансий, соответствующих моему уровню образования. Если эта, уважительная причина и мой возраст не будут признаны трудной жизненной ситуацией, мне не останятся иного выбора, как идти в суд», - с негодованием высказался гомельчанин.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий помощь тем, кого власть назвала тунеядцами, заявляет, что только полная отмена тунеядского декрета №3 позволит избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству.

«В сложившейся не только в нашей стране, но и во всем мире ситуации правительства стремятся оказать помощь гражданам, а что мы видим у нас? С помощью позорной контрактной системы университет лишил неугодного преподавателя работы и тут же пытаются еще и «клок шерсти состричь». Разве это та справедливость, о которой нас пытается убедить госидеология?», - задается вопросом правовед.

Леонид Судаленко занимается делом известной гомельской домохозяйки Марии Тарасенко и добавил, что для ее такая услуга ЖКХ как подогрев горячей воды с начала года подорожала в 5,5 раз или на 550%.

А в это время, официальный сайт Гомельского горисполкома сообщает, что с 1 мая газоснабжение по субсидируемому тарифу составит 12 коп. за 1 куб. м. газа, а для включённых в список трудоспособных, не занятых в экономике и являющихся собственниками жилых помещений будет по полной стоимости – 43 копейки.

Как ни крути, а подорожание получается, более чем в 350% и сразу.