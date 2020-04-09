закрыть
9 апреля 2020, четверг, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Елизавета Прокопчик: Карантин — это реализация моего права на жизнь и здоровье

  • 9.04.2020, 14:59
Елизавета Прокопчик: Карантин — это реализация моего права на жизнь и здоровье
Елизавета Прокопчик

Оно гарантировано даже внутренними правилами вузов.

Студентку четвертого курса факультета немецкого языка Минского государственного лингвистического университета Елизавету Прокопчик 6 апреля отчислили из вуза. Причиной стали три выговора в течение учебного года. Настоящим поводом – общественная деятельность и призыв к бойкоту занятий во время пандемии коронавируса.

Елизавета рассказала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, как живут студенты и почему важно введение карантина в вузах:

- Я еще с начала февраля догадывалась, что меня хотят отчислить, еще с нового семестра. Я получила зачет по физкультуре, но мне его аннулировали просто. Это уже был сигнал, никто не понял, что произошло. Никогда такого не было, чтобы кому-то аннулировали зачет по физкультуре просто так. Меня хотели из-за этого отчислить, но было еще много людей, у которых за летнюю сессию не стоит зачет в университете. Я продолжала ходить, мне заново пришлось отрабатывать семестр, все было хорошо. Потом, за февраль мне дали выговор за прогулы. Это было связано с моими личными делами, я вынуждена работать, стабильно пропуская последнюю пару потому что работа у меня в 14.00 начинается, а пара в 14.30 заканчивается.

- Приходилось совмещать работу и учебу? Почему?

- Даже когда у тебя есть стипендия, даже когда она 100 рублей, ты платишь за общежитие, у тебя остается 70 рублей чтобы прожить. Ты, естественно, просишь деньги у родителей. Наверное, большинство, все девочки, с которыми я училась, не из Минска, из регионов. Родители - обычные учителя, работяги. Понятно, что им приходится у родителей деньги просить, такой круговорот, что даже на четвертом курсе ты не осознаешь себя взрослым человеком и тебе постоянно надо просить деньги у родителей на то, чтобы прожить. Не на какую-то гулянку, а на то, чтобы купить себе покушать. Поэтому да, пришлось идти на работу.

- Как вас отчислили?

- 17 марта мы делали акцию по раздаче масок, 19 марта мне сказали, что дали выговор за февраль, но приказ уже был 19 числа, через день, когда мы раздавали маски.

Я была на самоизоляции из-за эпидемии, не ходила в университет две недели, была иногда на парах, когда мне приходилось выходить в город надолго. Когда уже приходилось нарушать самоизоляцию, тогда шла в университет.

В начале апреля у меня попросили написать объяснительную, в которой я указала, что была на самоизоляции, что во внутренних правилах распорядка университета студентам гарантировано право на жизнь и здоровье, что я карантином реализовывала своё право на сохранение моей жизни и здоровья. Через два дня мне сказали в понедельник подойти, подписать приказа о выговоре. Я спрашиваю: «Зачем, это приказ об отчислении?», мне ответили, что да. Я подписала приказ.

Я уже училась на четвертом курсе, когда меня отчислили. Выговор всегда ректором подписывается, приказ ректора. Он дается на основании докладной записки декана. Я не могу сказать, что у меня были очень хорошие отношения с деканатом. Это невозможно, когда со второго курса что-то ходишь, предлагаешь, как лучше сделать. Просто я им уже надоела. Лаптева Наталья Евгеньевна – это моя декан, Баранова Наталья Петровна – ректор МГЛУ.

- А что вы предлагали? Что хотели сделать лучше?

- Однажды мне разрешили реализовать свою идею, это было круто. 17 января, во всемирный день студента, мы просто поставили доску в коридоре и написали, чего не хватает факультету. Люди подходили, писали, рисовали, и это было круто. Реально, много кто обсуждал это. Просто люди писали о проблемах, и уже с этими проблемами можно было начать работать. Декан инициировала какое-то собрание, чтобы мы обсудили эти проблемы. Я ей сказала список. Декан сказала, что это не проблемы.

- Скажите, вы считает ваше отчисление политическим?

- Да, считаю, потому что у меня есть пример. У главы нашего БРСМ каждый месяц превышены сроки, у него уже больше пяти устных замечаний, но ему еще ни разу не делали выговор. Он прогуливает, как и половина университета, на самом деле. Ему устные замечания делают. Мне за то же самое, даже за меньшее количество нарушений, давали выговор.

- Что будете делать дальше?

- Я буду обжаловать это решение в Министерстве образования либо в суде, еще не решила. Буду обжаловать последний выговор, потому что я считаю, что мне его дали незаслуженно. Я просто реализовывала свое право, а университетом нарушено мое право. Даже если я не выиграю этот суд, я хочу восстановиться на "заочку". Я потратила четыре года жизни, довольно много времени, и мне хотелось бы получить диплом. Собираюсь работать, мне нужно долг выплатить за обучение.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин