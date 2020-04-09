Елизавета Прокопчик: Карантин — это реализация моего права на жизнь и здоровье 9.04.2020, 14:59

Елизавета Прокопчик

Оно гарантировано даже внутренними правилами вузов.

Студентку четвертого курса факультета немецкого языка Минского государственного лингвистического университета Елизавету Прокопчик 6 апреля отчислили из вуза. Причиной стали три выговора в течение учебного года. Настоящим поводом – общественная деятельность и призыв к бойкоту занятий во время пандемии коронавируса.

Елизавета рассказала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, как живут студенты и почему важно введение карантина в вузах:

- Я еще с начала февраля догадывалась, что меня хотят отчислить, еще с нового семестра. Я получила зачет по физкультуре, но мне его аннулировали просто. Это уже был сигнал, никто не понял, что произошло. Никогда такого не было, чтобы кому-то аннулировали зачет по физкультуре просто так. Меня хотели из-за этого отчислить, но было еще много людей, у которых за летнюю сессию не стоит зачет в университете. Я продолжала ходить, мне заново пришлось отрабатывать семестр, все было хорошо. Потом, за февраль мне дали выговор за прогулы. Это было связано с моими личными делами, я вынуждена работать, стабильно пропуская последнюю пару потому что работа у меня в 14.00 начинается, а пара в 14.30 заканчивается.

- Приходилось совмещать работу и учебу? Почему?

- Даже когда у тебя есть стипендия, даже когда она 100 рублей, ты платишь за общежитие, у тебя остается 70 рублей чтобы прожить. Ты, естественно, просишь деньги у родителей. Наверное, большинство, все девочки, с которыми я училась, не из Минска, из регионов. Родители - обычные учителя, работяги. Понятно, что им приходится у родителей деньги просить, такой круговорот, что даже на четвертом курсе ты не осознаешь себя взрослым человеком и тебе постоянно надо просить деньги у родителей на то, чтобы прожить. Не на какую-то гулянку, а на то, чтобы купить себе покушать. Поэтому да, пришлось идти на работу.

- Как вас отчислили?

- 17 марта мы делали акцию по раздаче масок, 19 марта мне сказали, что дали выговор за февраль, но приказ уже был 19 числа, через день, когда мы раздавали маски.

Я была на самоизоляции из-за эпидемии, не ходила в университет две недели, была иногда на парах, когда мне приходилось выходить в город надолго. Когда уже приходилось нарушать самоизоляцию, тогда шла в университет.

В начале апреля у меня попросили написать объяснительную, в которой я указала, что была на самоизоляции, что во внутренних правилах распорядка университета студентам гарантировано право на жизнь и здоровье, что я карантином реализовывала своё право на сохранение моей жизни и здоровья. Через два дня мне сказали в понедельник подойти, подписать приказа о выговоре. Я спрашиваю: «Зачем, это приказ об отчислении?», мне ответили, что да. Я подписала приказ.

Я уже училась на четвертом курсе, когда меня отчислили. Выговор всегда ректором подписывается, приказ ректора. Он дается на основании докладной записки декана. Я не могу сказать, что у меня были очень хорошие отношения с деканатом. Это невозможно, когда со второго курса что-то ходишь, предлагаешь, как лучше сделать. Просто я им уже надоела. Лаптева Наталья Евгеньевна – это моя декан, Баранова Наталья Петровна – ректор МГЛУ.

- А что вы предлагали? Что хотели сделать лучше?

- Однажды мне разрешили реализовать свою идею, это было круто. 17 января, во всемирный день студента, мы просто поставили доску в коридоре и написали, чего не хватает факультету. Люди подходили, писали, рисовали, и это было круто. Реально, много кто обсуждал это. Просто люди писали о проблемах, и уже с этими проблемами можно было начать работать. Декан инициировала какое-то собрание, чтобы мы обсудили эти проблемы. Я ей сказала список. Декан сказала, что это не проблемы.

- Скажите, вы считает ваше отчисление политическим?

- Да, считаю, потому что у меня есть пример. У главы нашего БРСМ каждый месяц превышены сроки, у него уже больше пяти устных замечаний, но ему еще ни разу не делали выговор. Он прогуливает, как и половина университета, на самом деле. Ему устные замечания делают. Мне за то же самое, даже за меньшее количество нарушений, давали выговор.

- Что будете делать дальше?

- Я буду обжаловать это решение в Министерстве образования либо в суде, еще не решила. Буду обжаловать последний выговор, потому что я считаю, что мне его дали незаслуженно. Я просто реализовывала свое право, а университетом нарушено мое право. Даже если я не выиграю этот суд, я хочу восстановиться на "заочку". Я потратила четыре года жизни, довольно много времени, и мне хотелось бы получить диплом. Собираюсь работать, мне нужно долг выплатить за обучение.