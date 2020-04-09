Польша продлевает карантин и вводит обязательный масочный режим 9.04.2020, 15:12

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Карантин продлен до 26 апреля.

Польша вводит обязательный режим ношения масок и продлевает карантин в связи с пандемией коронавируса, сообщает rp.pl.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил, что причина введения масочного режима — увелечение количества людей, у которых коронавирусная инфекция протекает без всяких симптомов. Обязательное ношение масок вводится в Польше со следующего четверга — 16 апреля.

Закрытие школ, границ, отмена международных перелетов и карантин продлеваются до 26 апреля. Также переносятся экзамены для восьмиклассников.

Всего в Польше уже 5205 заражений коронавирусом. Зафиксировано 159 смертей.