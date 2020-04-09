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Саудовская Аравия отказалась принять условия России по нефтяной сделке

  • 9.04.2020, 15:41
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Саудовская Аравия отказалась принять условия России по нефтяной сделке

Эр-Рияд требует от Москвы снизить уровень добычи более, чем на 14%.

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Вечером в среду стало известно, что Россия готова обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, или на 1,6 млн б/с. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства.

«Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение», - сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии. При этом он не стал уточнять, какая величина в итоге устроит саудовскую сторону. Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсуждать снижение добычи и на 2 млн б/с.

В то же время объем ограничений не единственный вопрос между партнерами. Два источника ТАСС в организации сказали, что стороны пока не пришли к взаимопониманию по базовому уровню, от которого предлагается сокращать 10 млн б/с. «Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с», - отметил один из собеседников. Другой подтвердил, что точка отсечения «пока является камнем преткновения».

Переговоры министров ОПЕК+ состоятся сегодня в 16:00 по Минску в формате вебинара.


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