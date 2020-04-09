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Оставайся дома!
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«Если мы останемся здесь еще на две недели, у нас просто закончатся деньги»

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  • 9.04.2020, 15:58
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«Если мы останемся здесь еще на две недели, у нас просто закончатся деньги»

Много белорусов за границей все еще не могут вернуться домой.

Пятого марта Валентина с дочерью улетела в Таиланд. Женщина говорит, тогда о возможных проблемах с возвращением никто не думал, никакие рейсы из-за коронавируса не отменяли. Поэтому она планировала спокойно прилететь в Москву, оттуда трансфером добраться до Минска. Но вскоре «Аэрофлот» отменил все самолеты, и теперь Валентина не знает, как вернуться в Беларусь, пишет onliner.by.

— Когда мы вылетали, белорусов еще не предупреждали, что страну лучше не оставлять, — рассказывает Валентина. — В итоге уже в Таиланде мы узнали, что наши обратные билеты отменили. Мы остались здесь уже без денег, обратных билетов и возможности вернуться. Посольство неделю обещает, что нас эвакуируют.

Валентина говорит, сначала им отменили трансфер, затем оказалось, что границу России закрыли.

— Белорусам дали возможность пересесть из одного лайнера в самолет «Белавиа», не пересекая границу. И вот мы снова получаем новости: рейсы «Белавиа» отменили. Получается, мы застряли здесь на неизвестный срок.

— Других вариантов долететь нет?

— Нам предлагают эвакуацию за 1600 долларов. Но у меня на весь отдых ушла меньшая сумма, таких денег у нас просто нет. Я знаю, что мы в списке из 335 человек, которые ждут эвакуации, но пока тишина, никто ничего не обещает, а в посольстве молчат уже неделю.

Похожая ситуация и у Елены: она застряла на Сейшельских островах вместе с 11 белорусами. Авиакомпания, с которой женщина должна была возвращаться домой, отменила все рейсы на остров. 24 марта Елена обратилась в МИД.

— Мы приехали сюда 8 марта, до того как белорусам сказали, что лучше никуда не вылетать. Теперь мы здесь и уже больше недели ждем ответ, что делать. На Сейшельских островах достаточно дорогая жизнь и жилье, к тому же я переживаю за работу. Я продлила отпуск, но бесконечно это делать не могу: а что будет, когда закончатся отпускные? На Сейшельских островах 13 белорусов, нашего посольства здесь нет, мы обращаемся в российское. В МИДе сказали поддерживать с ним связь. По нашей эвакуации обещают, что она прорабатывается. Мы спрашивали у консула, может, нам будет частично возмещаться какая-то сумма. Ответили, что нет. Если мы останемся здесь еще на две недели, у меня просто закончатся деньги.

В Министерстве спорта и туризма прокомментировали, что вывоз организованных групп уже завершен. Белорусами, которые путешествуют самостоятельно, занимается Министерство иностранных дел.


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