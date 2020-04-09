В Совбезе ООН прошли закрытые консультации по делу MH17 7 9.04.2020, 16:13

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Заседания прошли в онлайн-формате.

8 апреля в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке (США) состоялись закрытые консультации по поводу начала судебного процесса по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, инициатором консультаций была Россия, пишет "Гордон".

Позицию государств – участников совместной следственной группы, куда входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украины, представляла Бельгия.

"Участники заседания высказали полную поддержку независимому и беспристрастному процессу в Окружном суде Гааги", – проинформировало внешнеполитическое ведомство Украины.

Представительство Бельгии при ООН сообщило в Twitter, что консультации проходили в онлайн-формате.

В совместном заявление четырех членов Безопасности ООН Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, а также Польши, которая к нему присоединилась, сказано, что начало судебного процесса "знаменует собой важную веху в установлении истины, а также в привлечении лиц, виновных в крушении рейса MH17, к ответственности".

"К сожалению, до сих пор российские власти не полностью сотрудничают с независимой следственной группой. Поскольку уголовное расследование продолжается, мы призываем все государства, особенно Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать с международным расследованием", – отмечается в заявлении.

In a joint virtual press stakeout on the downing of #MH17 the #EU members of the #UNSC 🇧🇪🇩🇪🇪🇪🇫🇷 joined by 🇵🇱 call on all States, particularly Russia, to fulfill their obligations under UNSC Res 2166 and to cooperate fully with the international investigation.



Full text below 👇 pic.twitter.com/uIIRxhg6Ut — Belgium UN New York (@BelgiumUN) April 8, 2020

В МИД Украины проинформировали, что украинские следователи и прокуроры продолжат работу в совместной следственной группе, а украинские дипломаты продолжат работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.