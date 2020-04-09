Коронавирус обнаружен у учащихся одной из минских школ

Коронавирус обнаружен у учащихся одной из минских школ11
- 9.04.2020, 16:37
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Их заразила учительница.
У нескольких учеников минской средней школы №159 подтвержден диагноз Covid-19. Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщила читательница и источник в администрации учебного заведения.
"Несколько детей с подтвержденными тестами в больнице. Их учила учительница минской школы №159, которую госпитализировали ранее", - сообщила подписчица канала.
"Да, у нескольких учеников 2 класса подтвердили коронавирус, сейчас они госпитализированы, семьи – на карантине", - сообщил источник в администрации школы.
Напомним, 2 апреля коронавирус был подтвержден у учительницы 2 класса минской средней школы №159, расположенной на улице Одинцова. Она госпитализирована в Городскую клиническую инфекционную больницу.
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