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Коронавирус обнаружен у учащихся одной из минских школ

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  • 9.04.2020, 16:37
  • 7,469
Коронавирус обнаружен у учащихся одной из минских школ

Их заразила учительница.

У нескольких учеников минской средней школы №159 подтвержден диагноз Covid-19. Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщила читательница и источник в администрации учебного заведения.

"Несколько детей с подтвержденными тестами в больнице. Их учила учительница минской школы №159, которую госпитализировали ранее", - сообщила подписчица канала.

"Да, у нескольких учеников 2 класса подтвердили коронавирус, сейчас они госпитализированы, семьи – на карантине", - сообщил источник в администрации школы.

Напомним, 2 апреля коронавирус был подтвержден у учительницы 2 класса минской средней школы №159, расположенной на улице Одинцова. Она госпитализирована в Городскую клиническую инфекционную больницу.

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