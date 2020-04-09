На выходных в Беларуси будет до +10 и без осадков 1 9.04.2020, 16:49

2,175

А в начале следующей недели - похолодание и метели.

В пятницу, 10 апреля, в Беларуси немного похолодает, пишет kp.by. В некоторых районах Витебской области ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до минус 2 градусов на северо-западе, в Гомельской области будет теплее всего - до +7 градусов. Днем в среднем - 7 - 13 градусов тепла.

В субботу погода существенно не изменится, но станет еще чуть прохладнее: ночью минус 3 - плюс 2, днем - 6 - 13 градусов тепла, без осадков, прогнозирует Белгидромет.

В воскресенье, 12 апреля, когда католики и протестанты будут отмечать Пасху, потеплеет только в регионах Брестской области - там ночью будет плюс 2 градуса, днем - 16 - 18 тепла. В остальных регионах ожидается ночью 0 - минус 5 градусов, днем - плюс 8 - 15 градусов, без осадков.

В Минске на выходных - плюс 1 - 3 градуса ночью и от 6 до 10 тепла днем.

А вот со вторника в Беларуси прогнозируются осадки, причем не только в виде дождя, но и метели - ночью. В среднем температура воздуха будет колебаться от минус 2 (ночью) до плюс 8 градусов (днем).