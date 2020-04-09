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Эксперты выбрали лучший автомобиль в мире

  • 9.04.2020, 16:57
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Эксперты выбрали лучший автомобиль в мире

Победителя объявили на премии World Car of the Year-2020.

Автоэксперты подбили итоги премии World Car of the Year-2020 (Всемирный автомобиль года - 2020). Лидером стал кроссовер Kia Telluride, дебютировавший в начале 2019 года, сообщается на сайте премии World Car of the Year, пишет korrespondent.net.

Победителю «дышали в спину» Mazda CX-30 и Mazda3.

Городским автомобилем года стал электрический Kia Soul EV, премию за лучший дизайн получила Mazda3.

Сразу два приза в номинациях Спорткар года и Премиальный автомобиль года получил Porsche Taycan.

Победителей World Car of the Year-2020 должны были объявить во время автосалона в Нью-Йорке, однако автовыставка была отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции.


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