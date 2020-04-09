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Коронавирус в Орше: стало известно о смерти мужчины

  • 9.04.2020, 17:34
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Коронавирус в Орше: стало известно о смерти мужчины

Витебская область продолжает оставаться очагом COVID-19.

Сегодня, 9 апреля, стало известно о смерти больного Cobid-19 в Оршанском районе. У умершего «многочисленные хронические заболевания были загружены коронавирусной инфекцией», - заявил главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый, передает «Радыё Свабода».

Напомним, в Витебской области выявлен масштабный очаг заражения коронавирусом. По информации независимых экспертов, количество зараженных может исчисляться тысячами.


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