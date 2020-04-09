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Четыре Всадника

  • Александр Немец
  • 9.04.2020, 17:43
  • 3,140
Четыре Всадника

Куда ни кинь, всюду клин.

Нищета, голод, смерть смотрят сейчас прямо в лицо значительной части населения РФ. И это не преувеличение.

Читатели, наверно, уже поняли, что я веду хронику деградации путинской России, в частности хронику деградации "человеческого капитала". Да и хронику роста нищеты. Это позволяет мне давать некоторые прогнозы.

В 2019 году российская ситуация в сфере демографии резко ухудшилась — даже по статистике Росстата. Согласно Росстату, смертность в 2019 году не выросла (даже, видите ли, чуть сократилась), зато сильно упала рождаемость. Женщины в очередной раз "проголосовали животом". Это была естественная реакция на серьезное существенное снижение жизненного уровня.

В январе — марте 2019 года "естественное" (противоестественное) сокращение населения достигло 106 тысяч человек — на четверть больше, чем в январе — марте 2018 года. Но в 2020 году демографическая ситуация стала еще хуже!

В январе — феврале 2020 года, согласно тому же Росстату, противоестественное сокращение достигло 80 тысяч человек (227 тысяч родившихся, 307 тысяч умерших — рождаемость упала, а смертность выросла). Слегка экстраполируем и получаем, что в январе — марте этого года "противоестественность" достигла или слегка превысила 120 тысяч человек, много больше по сравнению с 1-м кварталом 2019 года.

А ведь в январе — феврале 2020 года положение в РФ было "вроде бы терпимым", влияние коронавируса еще совсем не ощущалось. Правда, в этот период валютная выручка Газпрома упала вдвое против прошлого года, за счет низких мировых цен на природный газ и 12% сокращения фактического экспорта. А вот цены на нефть были довольно высокими. В целом же внешнеэкономическое и внутриэкономическое положение РФ явно ухудшилось. Отсюда и скверная демография.

А в марте 2020 года, особенно к концу месяца, имел место "облом" (извините за жаргонизм). Объем экспорта РФ упал по меньшей мере на 30% (может, даже на 40%) против марта 2019 года. Цены на нефть сами знаете какие. Да и "внешний мир" под влиянием "вируса" резко сократил экономическую активность и особенно импорт всякого сырья. Последняя неделя февраля явно стала первой неделей новой мировой Великой Депрессии, видимо более страшной, чем рецессия 2008–2010 годов. А к концу марта главные индексы нью-йоркской фондовой биржи упали на четверть против высшего уровня достигнутого в феврале. В результате биржевого краха российский экспорт сильно упал, и доходы россиян тоже.

Словом, не приходится удивляться теперь уже совсем уже плохой российской демографии к марту 2020 года. Уже очевидно, что во 2-м квартале все российские социальные показатели станут гораздо хуже.

В первой декаде апреля российский "облом" стал "сверхобломом". Это не "черный лебедь", из стиха Горация и из финского эпоса Калевала и даже не стая "черных лебедей". Это Четыре Всадника Откровения (Апокалипсиса, последней книги Евангелия), несущие всеобщую гибель.

Насколько сократился реальный ВВП РФ (не по Росстату) в 1-м квартале? Не меньше чем на 5% (может быть, и на 7%) против 1-го квартала 2019 года. Во 2-м квартале, даже по оптимистичным прогнозам, реальное сокращение ВВП составит по меньшей мере 15% по сравнению с апрелем — июнем 2019 года.

Это сокращение практически неминуемо — за счет катастрофического падения экспорта, за счет 40-дневного (пока) "карантина" в главных городах РФ и резкого роста безработицы, за счет более чем двукратного "сжатия" сферы обслуживания и пр. Угадайте, каких размеров достигнет демографическая "противоестественность".

И нет никаких оснований рассчитывать, что во второй половине года ситуация в РФ улучшится! Скорей наоборот. Хотя бы потому, что новая Великая Депрессия никуда не денется и мировые цены на углеводороды не восстановятся даже частично. Да и вирус многое добавит.

Для многих миллионов россиян апрель стал "месяцем исчерпания ресурсов". Согласно опросам в начале апреля, лишь 1% россиян чувствует себя уверенно в условиях новой катастрофы. Еще 49% рассчитывают дотянуть до следующей зарплаты. Положение остальных очень плохое или просто отчаянное. При этом почти две трети россиян не имеют никаких сбережений, зато имеют немаленькие долги по ипотеке и кредитам. И нужно платить проценты!

В начале года (снова Росстат) число безработных в РФ составляло около миллиона человек. На 7 апреля, согласно экспертам, эта цифра достигла семи миллионов человек. Эти же эксперты утверждают, что число безработных достигнет гибельного уровня 20-25 миллионов человек к 10 мая — если 40-дневный "карантин" не будет отменен. А можно ли его отменить?

Не буду давать сложного анализа распространения "вируса" в России (хотя данных хватает). Согласно осторожной оценке, реальное число инфицированных (включая случаи "внебольничной пневмонии") в РФ в конце марта подобралось к 200 тысячам человек. В условиях "оптимизированной" медицины апрель добавит еще несколько сот тысяч зараженных (а может, и миллион с хвостиком).

На сегодня число выявленных инфицированных в Америке достигло 400 тысяч человек, в четыре раза больше по сравнению с 27 марта. Очевидно, уровень в один миллион будет достигнут до конца апреля (а вовсе не к концу мая, как я недавно писал). И это при мощной американской медицине и около 150 тысяч тестов в сутки! Качественных тестов, не российских. В России все будет гораздо хуже.

В Кремле и "на Валдае" все это знают и, скорее всего, "карантин" не отменят. Разумеется, путинский режим заботится не о подданных ("а сдохнете хоть все, завезем рабов из Средней Азии!"), а лишь о собственной безопасности.

Словом, куда ни кинь, всюду клин. Воровская гэбэшная власть совершенно потеряла контроль над ситуацией. Что она ни делает, положение стремительно ухудшается — и в экономике, и в демографии. России грозит потеря сотен миллиардов долларов ВВП и сотен тысяч человеческих жизней до конца 2020 года. Гнилая власть не выдержала серьезного испытания.

Речь идет не только о замене Путина на "приемлемую фигуру" вроде Собянина или Шойгу. Я полагаю, месяц-другой — и Путин "исчезнет". Но коронавирус, Великая Депрессия, массовая нищета и безвременная гибель сотен тысяч людей пришли не только за Путиным, но и за всем путинским режимом. Косметическое изменение режима в Москве этих "гостей" (Четырех Всадников) не устроит.

Теперь конкретнее. Из российских городов поступают (пока редкие) сообщения о разгроме продовольственных магазинов. Людям, лишенным доходов, нечего есть! Вероятно, к концу апреля число "продуктовых бунтов" в городах-миллионниках неминуемо возрастет. Это мощный фактор нестабильности.

Одновременно часть регионов, в первую очередь восточных, наверняка обратится за помощью, медицинской и продовольственной, к "соседям". Сепаратизм, уже получивший значительное развитие в последние годы, может стать для этих регионов единственным выходом.

Александр Немец, kasparov.ru


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