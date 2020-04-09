Работники БелАЭС о коронавирусе: Заявления руководства расходятся с действительностью 8 9.04.2020, 17:49

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Что происходит на Островецкой АЭС, где госпитализировали 100 человек.

8 апреля на БелАЭС обнаружили 15 инфицированных коронавирусом граждан России. Также были госпитализированы 100 человек, которые являются контактами первого уровня. Минздрав информирует, что инфицированных изолировали. В информационном центре БелАЭС «Белсату» подтвердили, что на объекте сейчас принимается ряд мер.

Работники Островецкой АЭС говорят, что заявления руководства расходятся с действительностью.

«Накануне написали, что якобы все под контролем. Якобы дезинфицировали все здания, работники все в масках и перчатках. Но это не касалось строителей, не имеющих защитных средств. Официально заявляют, что у всех на КПП проверяют температуру. А если у кого-то она повышенная, то тогда человеку блокируют пропуск и не пускают на территорию строительства. Так вот, на самом деле никогда у нас, ни вчера, ни позавчера, ни месяц назад никто не проверял температуру. Разве что только проверяют на наличие перегара у человека», – сообщил работник БелАЭС.

По словам работника, на АЭС люди проходят два КПП. Внешний, где находится милиция и вневедомственная охрана, а второй КПП – внутренний, где работают военные и собственная служба безопасности.

«Дезинфекция проводилась только для лиц, которые в «белых касках». Это инженеры и руководство. Какие-то работы велись только на главных зданиях. На обычных строителей мне кажется, всем плевать», – свидетельствует работник БелАЭС.

Сразу после обнаружения коронавируса у российских строителей, с объекта забрали около сотни человек, которые являются контактами первого уровня. Но, по мнению собеседника «Белсата», этого недостаточно.

«На проверку забрали с площадки около 100 человек, это действительно так. В общем это те лица, которые могли контактировать с инфицированными. Но в больницах далеко не все, кто общался с ними. Дело в том, что если честно подходить и изолировать всех, кто имел контакт, то нужно изолировать в целом всю АЭС. Ведь здесь все мы «контакты определенного уровня». Территория площадки ограждена со всех сторон, мы в закрытом пространстве», – говорит работник.

Источник также отмечает, что люди волнуются, боятся заразиться и заболеть.

«Люди паникуют, переживают. Некоторые в рамках профилактики уже приобрели парацетамол и цитрамон и так наелись этих лекарств, что у них диарея. Это свидетельство того, что может вызвать необразованность, недостаток информации, фейки и так далее», – говорит работник БелАЭС.