Белорусские музыканты о жизни онлайн: Непривычно смотреть все время в камеру 1 9.04.2020, 18:08

Как переживают карантин Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич и другие.

В Беларуси официально карантина нет, но некоторые меры предпринимаются самими гражданами. Много людей остались без работы – например, экскурсоводы, зубные техники, продавцы сувениров. Музыканты, к сожалению, оказались также в трудной ситуации: концерты перенесены на неизвестное время, а летние фестивали под угрозой срыва. Журналисты поговорили с некоторыми известными рок-музыкантами о том, как они чувствуют себя, что делают в самоизоляции и как переживают этот коронавирусный этап жизни, сообщает «Белсат».

Павел Трипуть, группы OpTeamist Project, Volski, Krambambula, Trubetskoy, The Superbullz

«Я полностью поддерживаю самоизоляцию! Ведь надо же понимать, что это не только ради личной безопасности, но и для приостановления распространения вируса, и чтобы больницы и врачи успевали делать свою работу! При этом я понимаю, что не у всех самоизолироваться удается, так как официального карантина нет, и многим нужно выходить на работу».

Павел Трипуть. Фото: собственный архив

Музыкант сидит дома вместе с четырехлетним сыном. Не смотря на то, что львиная доля времени уделяется малышу, он успевает писать музыку, репетировать, давать уроки гитары для учеников по Skype и Zoom, а также участвовать в онлайн-концертах:

«Играли с группой Volski такой концерт. Было очень круто, хотя и не привычно весь концерт смотреть в камеру. Планируется онлайн-выступление с Superbullz. Конечно, сейчас трудные времена для всех музыкантов и творческих людей, но не надо падать духом! Нужно делать свое дело, искать новые возможности для самовыражения, расширять свой ресурс! А также поддерживать друг друга!»

Игорь Ворошкевич, группа «Крама»

Лидер группы «Крама» нарушает режим самоизоляции. Неделю назад он перенес запланированную операцию на руке, и каждый день вынужден ездить в больницу на перевязки. Игорь время от времени гуляет в одиночестве по яблоневому саду, но обычно сидит дома:

«Песни не пишу, так как не могу играть на гитаре. В общем, практически ничего не могу делать руками. Вынужден смотреть телевизор… включаю, например, канал Viasat History, и смотрю все о послевоенных планах Гитлера. Вчера с удовольствием пересмотрел фильм «Бабочка» 1973 г., со Стивом Маккуином и Дастином Хофманом в главных ролях».

Игорь Ворошкевич. Фото: собственный архив

Белорусам Игорь желает здоровья и сил, а также поменьше слушать специалистов во всех сферах.

Сергей Башлыкевич, группа Leibonik

«В основном работаю из дома (спасибо, что есть такая техническая возможность). К тому же, практикуем с женой выезд на 3-4 дня на дружескую дачу за пределы города – вот где максимальная самоизоляция. С группой также перешли на дистанционный формат работы – более детально прорабатываем свои партии и занимаемся индивидуально».

Сергей Башлыкевич. Фото: собственный архив

Сергей – один из первых откликнулся на приход коронавируса ироничным рэпом. А насчет отмененных концертов, он не волнуется и не унывает, а воспринимает все с юмором:

«Только мы планировали выйти из спячки и дать большой рок-концерт в Минске, как началась вся эта чертовщина! Мы вынуждены перенести на май сольник в клубе «Брюгге», и на неизвестное время – концерт с группой Recha в Витебске. Возможно, Вселенная подумала, что мы еще не готовы к славе, деньгам, лейблам и всему такому… Зато, заиграли онлайн-акустику в арт-усадебном проекте «Безопасный LIVE», и уже облизываемся на онлайн-электрику».

Роман Жигарев, группа Akute

Акцию «Можешь – сиди дома!» басист группы Akute поддерживает своим примером. С осени он работает в IT-сфере, в домашнем режиме. Одновременно, Роман активно работает над записью нового материала. Это будет уже шестой альбом в дискографии Akute. Остается время и на онлайн-выступления:

Роман Жигарев. Фото: собственный архив

«Это очень странно выглядит, но онлайн-концерты довольно эффективны, так как на эти стримы собирается много народу. Сейчас такое время, и мы меняемся вместе с этим временем. А белорусам я хотел бы посоветовать, по возможности, оставаться дома! Теперь нужно максимально ограничить встречи с другими людьми. Позаботьтесь о своих родителях! И обязательно оставайтесь сильными! Мы – белорусы, мы – сильные!»

Лявон Вольский, группы Volski, Krambambula

«Больше недели сижу в деревне. Если уж самоизолироваться, то самоизолироваться! Надо же помочь нашим врачам, у которых и без новых пациентов очень много работы! Здесь, в деревне, хватает дел, но и песни иногда рождаются.

«Большинство живых концертов перенесены на неопределенное время, примерно на осень. С музыкантами давно не собирались на репетиции, но успели сыграть с группой Volski один онлайн-концерт – на День Воли».

Лявон Вольский. Фото: собственный архив

С онлайн-концертами Лявон пошел дальше, чем коллеги по музыкальному цеху. Музыкант планирует акустический онлайн-тур под названием «World Online Tour Stay home». Все выступления будут проходить в 20:00 по местному времени.

Афиша онлайн-концертов Лявона Вольского

А белорусам Лявон Вольский желает: «Выдержки, сил и уверенности! Все будет хорошо! Нужно только немного подождать!»