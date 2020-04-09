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У двух медсестер Минского кожно-венерологического диспансера обнаружен коронавирус

  • 9.04.2020, 18:19
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У двух медсестер Минского кожно-венерологического диспансера обнаружен коронавирус
Фото: яндекс / карты

Информацию подтвердили в диспансере.

У двух медсестер Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера обнаружен коронавирус. Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «Баста!».

«У двух медсестер кожвендиспансера, которые принимали больных с подозрением на вирус, положительный результат на Covid-19», - пишет читатель.

Информацию подтвердили в самом диспансере.

«Да, у нескольких сотрудников тест показал положительный результат», - сообщил источник в учреждении здравоохранения.

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