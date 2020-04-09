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«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»

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  • 9.04.2020, 18:22
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«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»
Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%.

Графики изготовления космических аппаратов «Информационными спутниковыми системами» (ИСС) сорваны вследствии задержек в поставках комплектующих от субподрядчиков, говорится в публикации «Спрос за дисциплину» газеты «Сибирский спутник», передает «Лента.ру».

В публикации издания ведущего предприятия «Роскосмоса», занимающегося созданием спутников, обсуждается прошедший в марте в ИСС Совет главных конструкторов. Утверждается, что «Роскосмос» четыре года назад получил от государства для ИСС на разработку аппаратуры для спутников «сумму с большим количеством нулей», в результате чего, по словам замглавы госкорпорации Михаила Хайлова, «на выходе [получилась] дырка от бублика».

По словам ведущего менеджера проекта «Глонасс-К2» Юрия Скобелева, «Российские космические системы», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и «Российский институт радионавигации и времени» еще не завершили наземную экспериментальную отработку бортовой аппаратуры, которая уже должна стоять на спутниках.

«В большинстве случаев задержка поставок бортовой аппаратуры связана с необходимостью импортозамещения комплектующих. Но вновь и вновь ссылаться на эту проблему уже просто нельзя — зарубежные санкции больше не могут служить оправданием для смещения сроков», — говорится в статье.

РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщали, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов.


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