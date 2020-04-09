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Фотофакт: людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове

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  • 9.04.2020, 18:32
  • 2,183
Фотофакт: людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове
иллюстрационное Фото: Getty Images

Новые фото из регионов Беларуси.

Людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Фото 1 – Шклов, улица Энтузиастов.

Фото 2 – Солигорск, улица Ленина.

Фото 3 – Орша.

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