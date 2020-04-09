Фотофакт: людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове

Фотофакт: людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове3
- 9.04.2020, 18:32
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Новые фото из регионов Беларуси.
Людей с подозрением на коронавирус забирают в Орше, Солигорске и Шклове.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Фото 1 – Шклов, улица Энтузиастов.
Фото 2 – Солигорск, улица Ленина.
Фото 3 – Орша.
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