Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс 1 9.04.2020, 19:05

Народную артистку РФ госпитализировали 6 апреля.

Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом сообщает «Лента.ру».

Пресс-атташе звезды Александр Велор предположил, что ее два или три раза проверили на коронавирус, но пока медики сошлись на том, что причиной состояния певицы стал не COVID-19, а осложненная пневмония. Отмечается, что в настоящее время никто не может ее навестить.

«Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — пояснил Велор.

Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.