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Карантин в общежитии БНТУ: у студентки спустя месяц недомогания обнаружили коронавирус

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  • 9.04.2020, 19:09
  • 14,023
Карантин в общежитии БНТУ: у студентки спустя месяц недомогания обнаружили коронавирус

Справку ей открыли лишь в конце марта.

Сегодня в шестом общежитии БНТУ переполох: у студентки обнаружили коронавирус. По словам девушки, она жаловалась на недомогание больше месяца, но справку ей открыли лишь в конце марта. Когда мама забила в колокола, девушке сделали тест, который оказался положительным на COVID-19. В ректорате утверждают, что девушку уже забрала скорая, однако сама студентка и другие учащиеся опровергают эту информацию - по их словам, девушка уже много часов находится в общежитии с тех пор, как узнала о своем диагнозе. В любом случае, с сегодняшнего дня в «шестерке» карантин: по словам ректора, студентов будут выпускать лишь в ближайший магазин на 20 минут. У дверей общежития дежурит служба охраны, пишет «Онлайнер».

Студентка почувствовала недомогание, когда в общежитии БНТУ ввели карантин, то есть примерно 28 февраля. Девушке было плохо буквально с первого дня, она чувствовала жар и недомогание. Всем студентам в общежитии измеряли температуру — и ей в том числе, однако, по словам студентки, медицинские работники не предпринимали мер. 10 марта карантин в БНТУ закончился, и студентов вернули на занятия. Температура у девушки периодически поднималась то до 37,6, то до 38,2 градуса.

фото с сайта: onliner.by
фото с сайта: onliner.by

Две справки, обморок и ЧМТ

Студентку забирают с ЧМТ после закрытия первого больничного
фото с сайта: onliner.by

31 марта студентка сама отправилась в медпункт, где ей открыли справку до 2 апреля. Позже справку продлили до 6 апреля, а 6 апреля закрыли. В тот же день девушка упала в обморок, рассекла голову — ее повезли во вторую больницу. Зашили, сказали сходить в поликлинику к хирургу и неврологу. Диагноз — черепно-мозговая травма первой степени, ушибочная рана головы, состояние после обморока. Открыли новую справку.

— На следующий день моя мама приехала в Минск и пошла со мной в поликлинику: поняла, что обморок, скорее всего, из-за коронавируса. Мы сходили в инфекционное отделение — нам сказали, что тестов нет, и мама снова со всеми поругалась. Нас попросили выйти на три минуты. Когда вернулись, они уже были в полной экипировке: сделали тест и пообещали позвонить до воскресенья. Позвонили сегодня днем и сообщили, что у меня положительный анализ на коронавирус и что 27 врачей, которые со мной контактировали, находятся на карантине.

С того момента прошло около пяти часов. В ректорате говорят, что девушку уже забрала скорая, она сама и другие студенты опровергают эту информацию

— Единственное, что сказали: собрать вещи на 14 дней. Я собрала, сижу жду: то руки трясутся, то слезы, температура поднялась от паники, — рассказывала девушка, пока находилась в общежитии БНТУ. — Успокаиваюсь, пью таблетки, сбиваю температуру.

фото с сайта: onliner.by

По словам студентки, ситуация в общежитии сейчас паническая: служба безопасности не выпускает студентов из здания, но некоторые учащиеся прыгают из окна второго этажа, чтобы уехать домой — опять же, со слов девушки. Студентам сказали не выходить в коридор без масок и перчаток. Разрешено курить в туалетах, но вход в «курилку» только по одному. Сама студентка, которой сегодня сообщили о том, что у нее подтвердился тест на COVID-19, до приезда скорой тоже могла выходить из комнаты в средствах индивидуальной защиты.

фото с сайта: onliner.by

— В 15:00 началось заседание в ректорате по поводу меня и чтобы нас наконец-то перевели на дистанционное обучение, — говорит девушка.

Вчера к заболевшей приезжал отец. После того как пришел положительный тест на COVID-19, родители ушли на самоизоляцию, им также пообещали сделать тест. Девушка сообщила медикам обо всех, с кем контактировала в последний месяц — их оказалось пять человек. У двоих такие же симптомы, как и у нее самой: потеря вкуса и обоняния. Сегодня в комнату к ней приехала соседка, теперь ее тоже изолируют и сделают тест. На протяжении этого месяца девушка выходила лишь за продуктами и к врачу. Утверждает, что все время была в маске.

Общежитие закрыто. Комментарий БНТУ

— Нет, месяц она не болела, — описывает ситуацию первый проректор БНТУ Георгий Вершина. — Справку ей открыли в конце марта. Дальнейшие действия очень простые: мы будем придерживаться постановления правительства. Общежитие будет находиться на самоизоляции. Оно будет закрыто, студенты будут находиться по месту проживания и ни при каких обстоятельствах не смогут уехать домой. У них будет 20 минут сходить в ближайший магазин. Есть буфет, мы сами организуем доставку — вопрос уже проработанный. Учебный процесс будет организован по индивидуальному графику пользования информационно-коммуникационных средств: где-то с помощью видеосвязи, где-то — по вебинару. Во время карантина в общежитии будет дежурить охрана — это в интересах общества и государства. Если за 14 дней ни у кого из студентов не выявят коронавирус — карантин снимут.


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