Видеофакт: у берегов Франции впервые за долгое время заметили китов

Видеофакт: у берегов Франции впервые за долгое время заметили китов2
- 9.04.2020, 19:26
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Млекопитающих на видео сняли представители морского патруля.
В связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 в море минимизировалось движение судов. Через некоторое время после внедрения ограничений у южного побережья Франции в Средиземном море были замечены киты. Видео с морскими обитателями снял местный морской патруль, передает zn.ua.
Известно, что на видео – территория Национального парка Каналк, что неподалеку от Марселя.
Как известно, финвалы (киты на видео) - самые большие млекопитающие в мире после синих китов. Их вес – до 70 тонн, а длина – до 20 метров.
2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque🐳— Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020
Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC