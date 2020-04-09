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Видеофакт: у берегов Франции впервые за долгое время заметили китов

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  • 9.04.2020, 19:26
  • 2,622
Видеофакт: у берегов Франции впервые за долгое время заметили китов

Млекопитающих на видео сняли представители морского патруля.

В связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 в море минимизировалось движение судов. Через некоторое время после внедрения ограничений у южного побережья Франции в Средиземном море были замечены киты. Видео с морскими обитателями снял местный морской патруль, передает zn.ua.

Известно, что на видео – территория Национального парка Каналк, что неподалеку от Марселя.

Как известно, финвалы (киты на видео) - самые большие млекопитающие в мире после синих китов. Их вес – до 70 тонн, а длина – до 20 метров.


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