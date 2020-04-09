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В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег

  • 9.04.2020, 19:51
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В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег

Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу и до +7 по юго-востоку. 

В пятницу, 10 апреля, ночью по Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, сообщает Белгидромет.

Днем будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской области прогнозируются небольшие осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный — умеренный до порывистого.

Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку. Днем ожидается 7-13 выше нуля.

На выходных прогнозируется похолодание.


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