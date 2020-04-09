СМИ: В Саудовской Аравии 150 представителей королевской семьи заразились коронавирусом

СМИ: В Саудовской Аравии 150 представителей королевской семьи заразились коронавирусом2
- 9.04.2020, 20:03
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Король Саудовской Аравии самоизолировался во дворце на одном из островов в Красном море.
В Саудовской Аравии 150 членов королевской семьи заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, передает gordonua.com.
В реанимации находится один из принцев – губернатор Эр-Рияда, а 84-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд самоизолировался во дворце на одном из островов в Красном море недалеко от Джидды. Наследный принц Мухаммад ибн Салман также находится в самоизоляции, как и ряд министров королевства.
Издание отмечает, что в больнице имени короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервировано 500 мест.
Саудовская Аравия ввела строгие правила в связи с пандемией: все крупнейшие города страны закрыты на карантин, выходить из дома разрешено только за продуктами или за медицинской помощью.
В королевстве зафиксировано более 2,9 тыс. случаев заражения, сообщается о 41 летальном исходе и 631 случае выздоровления.