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«Пришла в поликлинику с гайморитом, оказалась контактом первого уровня»

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  • 9.04.2020, 20:15
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«Пришла в поликлинику с гайморитом, оказалась контактом первого уровня»
фото с сайта: onliner.by

Теперь минчанка лежит в больнице без помощи лора.

На войне как на войне. Республиканская медицина прямо сейчас ищет баланс между борьбой с коронавирусом и борьбой с сотнями других диагнозов. Предсказуемо получается не всегда. Минчанка Татьяна пошла в поликлинику с жалобами на гайморит, а в итоге как минимум на неделю попала в палату первых контактов, где помощи лора дождаться очень сложно, пишет «Онлайнер».

Вот ее рассказ о происходящем прямо сейчас.

«Я не хотела бы обижать врачей, они борются сейчас как могут, и у них есть свои инструкции. Но и я оказалась в абсурдной ситуации, — рассказывает Татьяна. И признается, что лучше бы пока вообще не обращалась никуда, занявшись самолечением. — У меня один-два раза в год, обычно по осени и весной, бывает гайморит. К сожалению, и в этом году проблема меня стороной не обошла. Второго апреля началось. Я стала пить традиционное лекарство. Через два дня поднялась температура — ответила на нее приемом антибиотика. Еще через два дня не выдержала и пошла в поликлинику.

Все температурящие в 25-й поликлинике Минска должны проходить через отдельный вход, это была моя первая ошибка.

Врач спросила, какие у меня жалобы. Я честно сказала, что у меня основная проблема гайморит, повышение температуры, ну и чуть подкашливаю. Она послушала и направила на флюорографию, после которой доктор обнаружила левостороннюю пневмонию: поезжайте в больницу, заодно и гайморит там вылечите. Вызвали скорую и увезли во 2-ю больницу.

Там мне сделали рентген легких и пазух носа. Результат: левосторонняя пневмония, а гайморита нет. Доктор меня убедила в необходимости лечь в больницу на фоне COVID-19. Вторая ошибка — я легла.

В палату я попала часам к четырем дня. Все это время я не пила свои лекарства и не делала никаких процедур для лечения гайморита, так как при себе у меня ничего не было (я же шла в поликлинику к лору). Пришел доктор по палате и никакой пневмонии не увидел.

Сказал, раз уж приехала, давайте завтра с утра сделаем снимки еще раз, а заодно анализ на COVID-19 и выпишем вас. Третья ошибка. Надо было бежать оттуда сломя голову.

Утром я сдала анализы, сделали рентген. Пневмонии не оказалось, зато обнаружили двухсторонний гайморит: „Вам здесь делать нечего, вам нужен лор“.

Через 10 минут прибегает доктор, и начинается страшный сон: вас всех переводят в другую больницу, т. к. вы, пять человек, — контакты 1-го уровня, а человек с коронавирусом — в 6-ю больницу. На мои просьбы отпустить меня в самоизоляцию — категорическое нет: „Уйдете — вас с милицией привезут“.

Я плакала и ревела, говорила, что у меня двое детей, младшей только 6 лет. Состояние моего гайморита все ухудшалось.

Мои анализы на коронавирус оказались отрицательными, и из „двойки“ меня повезли в Минский кожно-венерологический диспансер к контактам 1-го уровня.

Я опять просилась отпустить меня домой. Почему сразу, как только вы увидели, что снимок неправильно интерпретировали в приемном покое и никакой пневмонии у меня нет, не сказали мне: „Девочка, беги отсюда, проблем не оберешься“. Говорила, что мне нужен лор и специализированное лечение, которое я не получаю уже третий день. Ответили, что в кожно-венерологическом лора нет, но мне напишут в эпикриз необходимость его консультации.

Привезли в диспансер и сказали идти в большую палату. Зашла. Там бокс на две палаты. В одной пять коек, в другой — две. Думаю, идите вы... Разложилась там, где две кровати. Через час в соседнюю положили четверых, одного с высокой температурой. Заснула под обезболивающими.

До сих пор лор ко мне не приходил. Меня лечат дерматовенерологи. Сижу в палате пока одна — никуда не выхожу. Одна дочка ждет меня с мужем (пошел за свой счет в отпуск), младшей сказали — мама в командировке.

Я считаю, что такой карантин — это преступление. Если мне повезло и я не заразилась в „двойке“, то мои шансы здесь только выросли. Тут много свободных мест, но зачем-то всех кучно селят в одни палаты.

И не понимаю, почему я не могу пойти на самоизоляцию домой, а мэр Новополоцка может».


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