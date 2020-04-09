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Почти сто стран просят денег МВФ

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  • 9.04.2020, 21:00
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Почти сто стран просят денег МВФ
фото с сайта: biz.censor.net.ua

Внешняя потребность в финансировании Фондом оценивается в триллионы долларов.

В связи с пандемией коронавируса за помощью в Международный валютный фонд обратились более 90 стран, сообщила директор Фонда Кристалина Георгиева в своем видеообращении, передает korrespondent.net.

По ее словам, за последние два месяца отток средств с развивающихся рынков составил около 100 млрд долларов. Это более чем в три раза больше, чем во время кризиса в 2008 году.

МВФ оценивает потребности во внешнем финансировании развивающихся стран "в триллионы долларов".

Как отметила Георгиева, МВФ располагает средствами в 1 триллион долларов.

Кроме того, фонд экстренной помощи развивающимся странам был увеличен вдвое до 100 млрд долларов. Программы кредитования уже были одобрены с рекордной скоростью, в том числе для Кыргызстана, Руанды, Мадагаскара.

Перед этим глава МВФ заявила, что экономика мира находится на грани самого масштабного кризиса впервые за сто лет.


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