Ликеро-водочные заводы Беларуси будут выпускать антисептик для рук 7 9.04.2020, 21:51

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Увы, пока в наших аптеках сложновато найти доступные маски и антисептики.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антисептик будут выпускать в больших бутылках.

После проверки Комитета госконтроля маски и антисептики оперативно внесли в список социально значимых товаров и установили предельные торговые надбавки - 15% с учетом оптовой надбавки. Осталось сделать так, чтобы антисептики и маски были доступны в каждой аптеке. Для этого концернам «Белегпром» и «Белгоспищепром» поручили в кратчайшие сроки обеспечить выпуск медицинских масок и средств защиты (антисептиков) в необходимом населению количестве. «Белгоспищепром» теперь потихоньку переквалифицирует свои алкогольные предприятия на антисептики, пишет kp.by.

- В сутки предприятия алкогольной отрасли смогут выпускать более 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. При необходимости и востребованности производство может быть существенно увеличено, - сообщили в концерне «Белгоспищепром».

Пока маленькие удобные флакончики у нас не выпускают: потребителям доступны бутылки белорусского антисептика объемом в 500 м, 1, 3, 5, 6 л. Но прогресс идет: один из филиалов «Гродненский ликеро-водочный завод» научился делать флаконы антисептика с распылителем.

Завод «Минск Кристалл» также собирается выпускать дезинфицирующие средства для обработки поверхностей (полы, мебель, окна и т.д.).

- В ближайшее время будет налажен выпуск востребованной продукции, и она появятся в продаже, - обещают в концерне.