Белорусы потребовали снизить цены на топливо 1 9.04.2020, 22:22

При резком падении цен на нефть стоимость топлива в Беларуси почему-то не изменилась.

В этот непростой период отсутствие новостей — тоже хорошая новость. Например, вот уже почти полтора месяца мы не слышали фразы «изменяются розничные цены на автомобильное топливо» в исполнении представителей «Белнефтехима». В последний раз цены поднимали 1 марта, а заодно сообщили, что тенденция прервется. Этим моментом решили воспользоваться составители петиции, требующие снизить прайс, пишет onliner.by.

«Февраль завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», — объясняли на тот момент грядущую паузу в поступательном удорожании в «Белнефтехиме». Актуальные цены: АИ-92-К5-Евро — 1,73 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,83 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,05 руб., дизельное топливо — 1,83 руб.

Ранее на встрече с собравшимися у здания концерна людьми зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил: «Цены на топливо не растут — они изменяются. „Белнефтехим“ будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо. Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку».

Авторы петиции, используя формулировку Сизова, выдвигают свои предложения: «Просим обратить внимание на то, что при повышении цен на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке планомерно изменялась в сторону удорожания. В настоящий момент при резком падении цен на нефть стоимость топлива почему-то не изменилась. Поэтому просим изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть».