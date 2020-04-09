За последние сутки в Польше умерло наибольшее количество людей с начала эпидемии в стране
- 9.04.2020, 22:28
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По состоянию на вечер 9 апреля в Польше обнаружено 5575 больных коронавирусом.
В Польше зафиксировали наибольшее количество смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.
Об этом сообщает RMF24.
За последние сутки в стране от коронавируса умерло 30 человек.
По состоянию на вечер 9 апреля в Польше обнаружено 5575 больных коронавирусом. Жертвами болезни стали 174 человека, 284 пациента выздоровели.
Еще 160 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, Польша продлила карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, до 19 апреля .
С марта в стране введены жесткие ограничения: запрещено собрание более двух человек, включая на детских площадках.