За последние сутки в Польше умерло наибольшее количество людей с начала эпидемии в стране 9.04.2020, 22:28

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

По состоянию на вечер 9 апреля в Польше обнаружено 5575 больных коронавирусом.

В Польше зафиксировали наибольшее количество смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает RMF24.

За последние сутки в стране от коронавируса умерло 30 человек.

По состоянию на вечер 9 апреля в Польше обнаружено 5575 больных коронавирусом. Жертвами болезни стали 174 человека, 284 пациента выздоровели.

Еще 160 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Польша продлила карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, до 19 апреля .

С марта в стране введены жесткие ограничения: запрещено собрание более двух человек, включая на детских площадках.