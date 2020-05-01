СМИ: Заразившийся коронавирусом Мишустин уже не вернется на должность премьера РФ 1.05.2020, 7:35

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Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Информацию подтвердили источники из администрации Путина.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который вчера сообщил, что заразился коронавирусом, вероятно, уже не вернется на должность главы правительства. Об этом, ссылаясь на источники, пишет российское издание "Медуза".

Так, близкий к правительству России собеседник издания отметил, что зам Мишустина Андрей Белоусов был назначен и.о. премьера отдельным указом президента. Кроме того, в документе отсутствует указание, что Белоусов – временный премьер.

"До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и.о. главы кабмина", – подчеркивает "Медуза".

В свою очередь, источник, близкий к администрации президента РФ, высказал предположение, что после болезни Мишустин перейдет на другую должность.

"Его как бывшего налоговика, как человека, знающего, как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое – на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время", – сказал неназванный собеседник.

При этом источник в аппарате правительства заверил "Медузу", что премьер вернется к исполнению обязанностей после выздоровления.

Мишустин был назначен премьер-министром РФ 16 января текущего года. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.