«Ответ шокировал: ваша вирусная пневмония ничем не лечится»: исповедь лунинчанки 1.05.2020, 7:56

Жительница райцентра подробно рассказала, как заболела коронавирусом.

Лунинчанка, переболевшая COVID-19, решила сделать публичной свою историю о коронавирусe.

Сайт «Медиа-Полесье» опубликовал повествование Елены (фамилия и телефон есть в редакции сайта):

— Начну с моих симптомов. Все, что почувствовала, характерно любой простуде — температура 37,0 -37,5, ломота в суставах, головная боль, неприятные ощущения в глазах и СЛАБОСТЬ. Именно на последний симптом и температуру, я бы рекомендовала обращать внимание особенно. При опросе врачи, с которыми довелось встретиться, всегда задавали вопрос о слабости. И мои «коллеги» по вирусу все озвучивали именно то состояние, когда трудно встать с кровати, и даже небольшая прогулка в магазин давалась очень сложно. Кашель и боль в горле у меня и у всех моих соседок по палате отсутствовали. А вот потеря обоняния на несколько дней была у всех, кроме меня.

Почувствовав себя не очень хорошо, я, как полный оптимист по жизни, не допустила и мысли, что это может быть ТО САМОЕ. Пролежав дома чуть более недели (ушли с семьей на самоизоляцию еще за 2 недели до первых симптомов) с не проходящей 37,5, все-таки пошла на прием к доктору в поликлинику. Выбрала время ближе к 16 часам, с надеждой встретить наименьшее число пациентов с температурой у кабинета. Третья в очереди. Все не так страшно! Однако, с результатами флюорографии возвращались люди, ранее пришедшие на прием, и заходили вне очереди. Так пришлось подождать около часа.

Захожу, нервничаю. От страха, наверное, первый раз за все время температура подскочила на 37,9. Обращаю внимание, что медперсонал экипирован хорошо, на столе антисептик. И все инструменты, использованные для обследования пациента, тут же обрабатываются. Излагаю картину. Доктора смущает мое дыхание. Отправляюсь на флюорографию, которая, ожидаемо, ничего не показывает. Читаю в карточке бронхит или пневмония? Возвращаюсь и получаю в назначение курс антибиотиков, направление на анализ крови и решение обследоваться компьютерным томографом через 2 дня, если температура не пройдет.

Два долгих дня — и я снова на приеме. Доктор принимает другая. Температура оказалась 36,6, и дыхание мое вдруг стало уже не жестким. Но все-таки я настояла на КТ. Созвонившись со специалистом в больнице (именно там находится аппарат КТ) о наличии ближайшего свободного времени, доктор оформила направление. Опять ожидание…

Экипировка для КТ – перчатки, маска, бахилы и простыня. Прихожу, жду. Технический перерыв. Начинают подтягиваться люди. Семейная пара за 70. Садятся рядом. Встаю с мыслью, что могу быть опасна для них. Женщина с горечью в голосе: «Мы же не заразные, просто заболели». И это, наверное, в условиях пандемии самая опасная мысль, которая сидит у многих людей. К окончанию перерыва появились еще две женщины.

Захожу. Готовлюсь. 5 минут, и все готово. И самые долгие полчаса в моей жизни. Получаю заключение – КТ-картина правосторонней полисегментарной интерсцитиальной (вирусного генеза) пневмонии. Пока и в мыслях нет, что это коронавирус. Ведь с экрана телевизора только и слышно, что сейчас пик сезонных пневмоний. Отправляю свои результаты знакомому врачу-инфекционисту в Минск. Расспросив меня дополнительно, констатировал – это, скорее всего, коронавирус. Вот сейчас началась паника…

В приемном покое предложили лечь в больницу или идти домой на самоизоляцию под присмотр терапевта. Принимаю решение остаться в медицинском учреждении. Пока готовились документы, оформили еще 6 пневмоний в больницу…

С моей будущей соседкой нас проводят к лифту, едем на 3 этаж. В хирургическом отделении (позже узнала, что сюда кладут пациентов помоложе, которые относительно легко переносят это заболевание), встречают и ведут в пустую палату на 4 койки. Просят не снимать маски. Медперсонал и в приемном покое, и здесь экипирован хорошо – защитный костюм и щиток, респиратор и бахилы. Вечером к нам в палату поступила еще одна женщина. Никакой информации, все спокойно, вокруг никто не суетится.

Медсестра пришла и поставила капельницу с антибиотиком, а потом укол с другим антибиотиком (эти медикаменты я принимала во время нахождения в больнице каждый день). В голове мысль: «Если у меня коронавирус, почему антибиотик, ведь он не помогает». Задаю этот вопрос доктору, который пришел на осмотр на следующий день.

Ответ шокирует: «Ваша вирусная пневмония, которую показал КТ, пока ничем не лечится, а антибиотики для того, чтобы не подтянулась бактериальная пневмония».

Доходит осознание того, что почти все люди, которые лежат в больнице с пневмониями, обнаруженными на КТ, поражены вирусом. Я, конечно, допускаю инфицирование всякими свиными, птичьими и т.д. гриппами, которые тоже вызывают вирусную пневмонию. Но здесь, в период пандемии коронавируса, напрашивается только один вывод, каким именно вирусом.

И это заблуждение — вирусная пневмония и коронавирус — абсолютно разные вещи, оказывается, не только у меня. Все мои многочисленные знакомые, звонившие справиться о моем здоровье, узнав диагноз, все время спрашивали, а какой результат теста? И почему вы все вместе лежите, может, тест у кого-то отрицательный, а у кого-то положительный будет. Да просто у нас у всех одна КТ-картина.

Я бы не верила тестам на 100%. Дополнилось мое убеждение процессом забора материала и сроком его готовности. Длинными ватными палочками медсестра пытается достать слизь у тебя глубоко в носу и в горле. Естественная твоя реакция – отклониться. И поэтому, не факт, что специалист достал у тебя то, что нужно для анализа. Взяли у меня материал в понедельник, а в пятницу, при выписке, результатов еще не было. Доктор уточнил, что пришли ответы, тем, у кого делали забор материала неделю назад. Напрашивается вывод, что лаборатории перегружены. А в таких условиях, думаю, вероятность ошибки или утери твоего результата повышается в разы.

Нашему городу повезло с больницей. Условия — близкие к санаторным. Я лежала в блоке на две палаты, в котором также находятся душ и туалет. Питание 4-разовое, порции большие, все диетически-вкусное. Еду приносили прямо к кровати. Медперсонал приветливый, быстро реагировал на любые изменения в самочувствии. Врач на обходе всегда подробно отвечал на все интересующие вопросы.

В один из дней в ЦРБ гуманитарную помощь сопровождал председатель райисполкома Александр Пачко. Его встречала главврач Светлана Хлебус. Пациенты обратили внимание – Александр Пачко в медицинской маске

В один из дней в ЦРБ гуманитарную помощь сопровождал председатель райисполкома Александр Пачко. Его встречала главврач Светлана Хлебус. Пациенты обратили внимание – Александр Пачко в медицинской маске

Вы спросите: для чего рассказываю все это? Ответ простой – самый главный доктор в данный момент – ты сам (лекарств-то еще не придумали). И какой твой будет настрой, во многом зависит и от того, в каких условиях тебе приходится бороться.

На мой вопрос по поводу родных, которые проживают со мной в одной квартире, доктор ответил, что за две недели моей болезни дома они уже с огромной вероятностью заболели и переносят все в бессимптомной форме…

На 6-ой день, убедившись в том, что моя температура стабилизировалась (5 дней — 36,3), анализ крови улучшился, отправилась домой в самоизоляцию на 14 дней. Возможно, мое место необходимо кому-то больше, чем мне. Такому примеру последовала и соседка по палате. Мы были выписаны 24 апреля под присмотр терапевтов, которые должны были нас посетить 27 числа, проверить самочувствие и продлить наши больничные…

В назначенный день, к сожалению, врача я не дождалась…

Моя соседка по палате позвонила в поликлинику, чтобы прояснить ситуацию. Ей сообщили, что из-за большого числа пациентов врач сможет посетить только 29 апреля…

Какие выводы я сделала для себя?

Во-первых, коронавирус – это не сказка и не психоз. Это — реальная угроза, и она здесь, рядом с тобой.

Во-вторых, из-за такого отношения к пандемии, которое пропагандируется на высшем уровне в нашей стране, люди несерьезно относятся к этой угрозе, поэтому, как мне кажется, переболеют многие. Радует, конечно, что в процентном соотношении большинство случаев бессимптомные либо в легкой форме.

НО!!! Каким бы малым ни был остаток, приходящийся на летальные исходы, думаю, никому из нас не хотелось бы оказаться в этой малопроцентной печальной статистике.

В-третьих, никто не знает, какие последствия через пару лет твоему организму принесет нелеченая вирусная пневмония…

При выписке на руки получила требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, выписку с диагнозом «внегоспитальная правосторонняя полисегментарная пневмония ДН0. COVID 19» и больничный лист, где в графе «вид нетрудоспособности» написано «заболевание общее».

Да, это заболевание у нас с вами общее и остановить его распространение мы сможем только вместе, соблюдая необходимые меры. И все те люди, которые игнорируют маски, перчатки, антисептики, самоизоляцию и необходимость избегать массовые мероприятия (здорово, что вы верите в свой иммунитет!), задумайтесь, ведь вы можете быть просто распространителем вируса, который сидит в вас бессимптомно. И, возможно, вы принесете несчастье в чью-то жизнь, пренебрегая такими простыми правилами!